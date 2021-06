Een blije werknemer is een goede werknemer, dat is tenminste de gedachte bij Canon Innovation Technology, een Chinese dochteronderneming van het Japanse techbedrijf Canon. Het bedrijf heeft voor de camera’s die overal in het bedrijf hangen, speciale ‘glimlachherkenningssoftware’ laten ontwikkelen. Deze Smiley Face-software ontgrendelt deuren, vergaderruimten en zelfs de kopieerapparaten in het bedrijf. Zonder glimlach op het gezicht dus geen toegang tot je kantoorwerkzaamheden. Dit meldt website The Verge op basis van een reportage in The Financial Times.





Hoe verhoog je het moraal van het personeel? Door iedereen verplicht te laten lachen. Het bedrijf doet zijn naam – Canon Innovation Technology – eer aan, want innovatief is het zeker. Volgens de krant is dit maar een illustratie van hoe kunstmatige intelligentie bedrijven helpt om grip te krijgen op zijn werknemers. Werkgevers houden bij welke computerprogramma’ s iemand onder werktijd gebruikt en hoe productief die werknemer is, camera’s monitoren hoe lang iemand luncht en de medewerkers worden zelfs buiten kantoortijd in de gaten gehouden via mobiele kantoor-apps.

Industriële Revolutie

The Financial Times citeert een Britse onderzoeker die een parallel trekt met de Industriële Revolutie in de 18e eeuw. “Deze technologie zorgt ervoor dat mensen juist harder moeten werken, in plaats van andersom: dat de machines het werk overnemen. Arbeiders worden niet vervangen door algoritmes, zoals de vrees was, ze worden er alleen mee onder druk gezet door hun bazen.”



En we moeten ook niet al te gemakkelijk naar landen als China wijzen, schetst het artikel, ook al loopt dat land voorop in zaken zoals gezichtsherkenning. Ook in het westen zoeken grote techbedrijven de grenzen op, met als voorbeeld Amazon, dat zijn werknemers in distributiecentra tot het uiterste opjaagt en de slechtst presterende medewerkers via de computer laat ontslaan. Maar ook een ingeburgerd kantoorpakket als Microsoft 365 zit vol software die het management kan inzetten om arbeidsproductiviteit te meten. In Nederland mag dat overigens alleen met medeweten van de Ondernemingsraad.

Aangename werksfeer

Teug naar de glimlachherkenning van Canon Innovation Technology. Het bedrijf introduceerde die vorig jaar als onderdeel van zijn intelligente IT-oplossing Jiatron Space. En die is niet alleen heel geschikt voor bedrijven, maar ook voor overheidskantoren, ziekenhuizen, scholen en restaurants, lezen we op de Chinese site (vertaald door Chrome). Volgens de softwareontwikkelaar gaan lachen en gezondheid bij Canon hand in hand: “Het is te hopen dat een glimlach iedereen kan laten ontspannen en gezond worden, waardoor een aangenamere werksfeer ontstaat en de efficiëntie wordt verbeterd.”