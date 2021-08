Microsoft is van plan om Outlook in een geheel nieuw jasje te steken met onder andere nieuwe iconen en een uitgebreidere webapp. Bovendien zal Outlook voortaan One Outlook gaan heten.

Bij Microsoft zitten ze niet stil. Ineens werd onlangs Windows 11 aangekondigd, ondanks het feit dat Microsoft ooit beweerde dat Windows 10 de laatste versie zou zijn. En nu sijpelen ook de berichten door dat Outlook een totaal nieuwe look & feel zal krijgen en ook vervangen zal worden door One Outlook.

One Outlook

De verwachting is dat vanaf 2022 Outlook voor Windows 10, Windows 11 en macOS een totaal nieuwe look & feel krijgt, hoewel het ook kan zijn dat het tegelijk wordt geïntroduceerd met Windows 11 dit najaar. De eerste publieke preview staat namelijk al klaar en wordt naar verwachting de komende tijd via Windows Insider uitgerold. Al in september 2020 noemde Microsoft op haar Ignite-event de naam One Outlook en wil het Outlook uitbreiden en andere diensten integreren.

Ook wil Microsoft de 'look' van Outlook meer in lijn te trekken met andere programma’s zoals OneNote. Naast het nieuwe minimalistische design komt er ook een uitgebreidere webapp, nieuwe iconen en een nieuwe opstartanimatie. Op den duur moet het de bestaande mail- en kalenderapp in Windows gaan vervangen.