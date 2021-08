De app Speel mee met nijntje bevat 15 leuke en educatieve nijntje-games waarmee jonge kinderen spelenderwijs cijfers, vormen en letters kunnen leren in de stijl van het beroemde en geliefde karakter, nijntje. Daarnaast is er veel plezier te beleven aan leuke games waarin kinderen muziek kunnen maken en kunnen kleuren of koken. Speel mee met nijntje is onderdeel van een abonnementenservice op HUZ via telecomaanbieders zoals Telenor en Italia Online. Ook is de nieuwe nijntje-app wereldwijd beschikbaar als premium game via de Apple App Store en de Google Play Store. Gebruikers krijgen de eerste 3 games gratis en kunnen alle 15 games ontgrendelen voor € 4,99. Zowel de gratis versie als de betaalde versie van Speel mee met nijntje is reclamevrij.

Nederlandse samenwerking

De app is ontwikkeld door het Europese platform Azerion in samenwerking met Mercis, de wereldwijde rechteneigenaar van nijntje. Yuliya Nabieva, Director Content Licensing and Production bij Azerion, zegt over de samenwerking met Mercis: “We zijn erg trots om samen te werken met Mercis en met één van de grootste en beroemdste merken voor kinderen, zeker omdat we beiden onze oorsprong in Nederland hebben. Dankzij deze sterke samenwerking kunnen we vandaag deze mooie app lanceren.”

Frank Padberg, Business Development Manager bij Mercis, vult aan: “Onze missie is om ervoor te zorgen dat de nalatenschap van Dick Bruna voortleeft in de schitterende wereld die hij heeft gemaakt met nijntje en om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om kinderen te stimuleren zichzelf te ontwikkelen en te uiten in deze mooie wereld. Het is een eer om samen met Azerion deze gloednieuwe app met 15 games toe te voegen naast de vele boeken en tv-series die al zijn uitgebracht voor kinderen over de hele wereld.”