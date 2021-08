Maar liefst 64 procent van de Nederlanders vreest weleens dat apps of derde partijen hun data misbruiken. Ondanks deze angst is een derde van hen bereid om hun persoonlijke gegevens te verruilen voor (financiële) voordelen in de app.

Bijna twee derde van de Nederlanders is bang voor datamisbruik door apps of derde partijen. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.103 Nederlanders van achttien jaar en ouder, uitgevoerd door Panelwizard. Er zijn wel grote verschillen als er wordt gekeken naar de leeftijd van de respondenten.

Verkeerde doeleinden

Vooral zestigplussers wantrouwen applicatieproducenten. Zo denkt 73 procent van hen dat apps of andere partijen hun gevraagde data voor verkeerde doeleinden gebruiken. Mogelijk daardoor ruilen zij minder snel hun persoonlijke gegevens in voor appvoordelen (23 procent) dan respondenten jonger dan dertig jaar (39 procent). “Steeds meer apps vragen om privégegevens of toegang tot andere applicaties”, zegt Abel Baas van VPNdiensten. “Lang niet allemaal zijn ze transparant over waarvoor zij die gegevens nodig hebben, dus ik begrijp dat mensen hier sceptisch over zijn. Wees voorzichtig met het delen van persoonlijke data, hoe mooi premiumfuncties of financiële voordelen in apps ook klinken. Want vaak geldt: als iets gratis is, ben jij het product.”

Kleine lettertjes worden bijna niet gelezen

Ondanks de angst voor datamisbruik accepteert maar liefst tachtig procent van de Nederlanders de privacy-instellingen op apps zonder dat zij eerst de voorwaarden lezen. Met name jongeren tot dertig jaar (87 procent) accepteren die gelijk. Onder zestigplussers bedraagt dit percentage zeventig procent. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ze die voorwaarden onoverzichtelijk vinden. Zo vindt maar liefst 84 procent van de respondenten dat apps duidelijker moeten aangeven waarvoor ze de gevraagde gegevens gebruiken. Baas: “Ik begrijp dat de meeste mensen liever niet alle kleine lettertjes lezen voordat ze een app kunnen gebruiken. Hier maak ik mezelf ook weleens schuldig aan. Daarom kijk ik in ieder geval waar de app toestemming voor vraagt. Als bijvoorbeeld een nieuwsapp toegang wil tot mijn locatie of camera, dan zoek ik even verder.”

Eigen regie

Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders niet altijd roekeloos met hun eigen data omgaan. Zo staakt maar liefst 86 procent van de respondenten regelmatig een inlogprocedure wanneer een mobiele applicatie om teveel gegevens vraagt. Als blijkt dat applicatiefabrikanten over ongewenste data beschikken, vraagt een op de vijf Nederlanders hen weleens of zij die willen verwijderen. Mannen doen dit opvallend vaker (24 procent) dan vrouwen (15 procent). Baas: ” Als je twijfelt of apps echt bepaalde gegevens moeten weten, bedenk dan goed wat zij nodig hebben voor optimale prestaties. Houd daarnaast de regie in eigen handen. Zo krijg ik bij een registratie op een nieuwe app altijd de optie dat mijn telefoon mijn gegevens automatisch invult. Hoewel dat heel handig is, kies ik daar niet voor omdat ik dan het risico loop dat ik overbodige informatie weggeef.”