Google heeft bekendgemaakt dat het meer openheid van zaken wil geven over de werking van Google Search, veruit de meest gebruikte zoekmachine ter wereld. Het bedrijf wil transparanter zijn over hoe een zoekterm tot zoekresultaten leidt en welke mechanismen daarachter schuilgaan. Dit schreef Google-consultant Danny Sullivan afgelopen maandag in een bedrijfsblog.



Concreet betekent dit dat Google een vernieuwde en toegankelijke website heeft ingericht - ook in het Nederlands beschikbaar - waarin precies wordt uitgelegd hoe zoekresultaten tot stand komen. Met kopjes ‘hoe zoeken werkt’ en ‘onze aanpak’ en een uur durende voorlichtingsvideo legt het bedrijf uit wat er gebeurt wanneer je een zoekterm intikt. Bijvoorbeeld hoe het ranking-systeem omgaat met begrippen als ‘relevantie’, ‘inhoud’ ‘kwaliteit’ en ‘context’, allemaal factoren die binnen fractie van een seconde bepalen hoe hoog een website scoort in de zoekresultaten. Met andere woorden: of je op internet gevonden wordt of niet.



Verder is de zoekmachine uiteraard voortdurend in ontwikkeling: alleen al in 2020 zijn er 4500 wijzigingen aangebracht (verbeteringen”, volgens Danny Sullivan) en ook daar gaat de website op in.

Charmeoffensief

Google noemt het zijn ‘missie’ om “alle informatie ter wereld te organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken”. Maar dit charmeoffensief wordt wel gestuurd door de actualiteit. Nog altijd namelijk lopen er in de VS onderzoeken naar de vraag en de mogelijkheid om Google te dwingen zich op te splitsen en bedrijven af te stoten. Mededingingsautoriteiten overal ter wereld buigen zich over het vermeende monopolie op het zoeken op internet en noemen de zoekmachine een ‘zwarte doos’, waarvan alleen Google begrijpt hoe die werkt. Het bedrijf zal ongetwijfeld hopen dat de vernieuwde uitleg-site iets van die druk kan wegnemen.