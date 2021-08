Microsoft stopt per 18 september met de ondersteuning van Office Android-apps op ChromeOS. Eigenaren van een Chromebook worden per die datum doorverwezen naar de webversie van Office, alleen te gebruiken met een Microsoft-account.

Wie een Office-app zoals Word of Outlook gebruikt op een Chromebook, zal binnenkort moeten overschakelen naar de webversie van dat programma. Al maanden was er onduidelijkheid over de ondersteuning van de Office Android-apps. Gebruikers van deze programma’s twitterden over meldingen op hun Chromebook, waarin Microsoft hen voor “de beste up-to-date ervaring” van zijn Office-apps naar internet verwees.

Een officiële einddatum aan de ondersteuning werd daar echter niet bij gegeven. In een verklaring aan de website About Chromebooks bevestigt Microsoft nu dat de ondersteuning inderdaad stopt en dat die datum 18 september is.

Na die datum kunnen Chromebook-eigenaren alleen nog op Office.com en Outlook.com terecht voor hun programma.

Google Docs

Om de “extra en premium functies” te kunnen gebruiken die in de verklaring hierboven beloofd worden, moet echter wel een Microsoft-account worden aangemaakt of een account dat gekoppeld is aan een betaald Microsoft 365-abonnement.

About Chromebooks heeft de webvsersies van diverse Office-programma' getest en is vooralsnog niet enthousast. Sowieso omdat de gebruiker voortdurend online moet zijn om de programma’s te kunnen gebruiken. En wanneer je bestanden downloadt om er offline in te kunnen werken, worden deze op de Chromebook geopend “in wat feitelijk een Google Docs-omgeving is”, met lang niet dezelfde functionaliteit als Office, zegt de website.