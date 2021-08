Satelliettelefoons waren ooit je van hét: de ultieme gadget voor avonturiers, wereldomzeilers en spionagediensten: bereik waar de normale sterveling geen bereik heeft. De iridium-telefoons met hun robuuste antennes zijn prijzig en ook de satellietverbinding is een kostbare aangelegenheid. Alleen bellen dus als het echt moest en zo kort mogelijk.



Naar verluid komt bellen en appen per satelliet echter binnenkort binnen handbereik van de gewone consument. Dat wil zeggen: voor de eigenaar van de iPhone 13 die binnen enkele weken gelanceerd zal worden. Dat beweert althans de “zeer goed ingevoerde” Apple-analist Ming-Chi Kuo en alle bekende Apple-watchers schrijven hierover. De nieuwe lijn smartphones zou zijn uitgerust met een Qualcomm X60 ‘baseband’ chip, die communicatie ondersteunt via Low Earth Orbit (LEO)-satellieten. Dit zijn satellieten die, zoals de naam al zegt, in grote hoeveelheden in een lage baan over de aarde scheren. Starlink van het bedrijf SpaceX is de bekendste leverancier van deze LEO-satellieten, maar in het geval van Apple zou het gaan on een samenwerking met het bedrijf Globalstar.

Qualcomm zou al met dit bedrijf samenwerken voor de ontwikkeling van een nieuwe frequentie voor de andere chip waar de andere telefoonmerken op zitten te wachten, de X65.

Niet ingewikkeld

Volgens Kuo is de techniek achter het bellen en tekst versturen via LEO-satellieten voor de telefoonfabrikanten niet veel ingewikkelder dan de nieuwe 5G-technologie. Het is dan ook goed mogelijk dat leveranciers beide soorten verbinding in de toekomst standaard naast elkaar gaan aanbieden. De analist beweert ook dat Apple erg enthousiast is over de mogelijkheden en er al jaren een speciaal onderzoeksteam voor heeft. Bloomberg meldde dat eerder ook al en ook dat het project voor Apple-baas Tim Cook hoge prioriteit had. De communicatietechniek zou niet alleen geschikt zijn voor bellen en appen, maar ook voor het Internet of Things, VR-brillen en elektrische auto’s.



Addertje onder het gras

Er is natuurlijk wel één catch: de iPhone 13 mag dan een satelliet-chip hebben, er moet wel een telecomprovider zijn die de communicatie ondersteunt. Het eenvoudigst is het als de telecomprovider met Globalstar samenwerkt en de satellietverbinding zo aan zijn klanten kan aanbieden, zegt de analist.

De vraag is alleen welke Nederlandse providers hier interesse in zullen hebben en hoe duur zo’n abonnement wel niet zal zijn bij de ongetwijfeld lage consumentenvraag naar deze dienst. Hoe groot is immers de kans dat je in de bewoonde wereld zonder 4G en straks 5G komt zitten? Wellicht een handige functie voor als je op de top van een berg of midden op zee zit, en dan gaat de vergelijking met de traditionele satelliettelefoon weer op. Want die mocht dan zoals gezegd kostbaar zijn, een nieuwe iPhone mag er qua prijs ook wezen. De gewone iPhone 13 gaat naar verwachting vanaf 900 euro kosten en de Pro-versie vanaf zo’n 1200 euro.