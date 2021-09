De komst van 5G op de snelle 3,5GHz-band is opnieuw uitgesteld. De geplande uitrol in september 2022 loopt zeker vertraging op, omdat de frequentie nog altijd vastzit aan de schotels van Inmarsat in het Friese Burum, zo schrijft staatsecretaris Keijzer vandaag aan de Tweede Kamer.

Wie zit te wachten op de komst van supersnel 5G-internet, zal weer extra geduld moeten hebben. 5G bestaat al wel in Nederland, maar dan alleen op frequenties die niet veel sneller zijn dan het bestaande 4G-netwerk. Voor de hoge datasnelheid die 5G belooft, zijn de telecomproviders afhankelijk van de 3,5GHz-band die nog niet beschikbaar is. Deze frequentie is door de Europese Unie toegewezen aan 5G, maar is op dit moment in Nederland nog altijd in handen van het bedrijf Inmarsat, dat de frequentie gebruikt voor noodcommunicatie met schepen en vliegtuigen. Het overdragen van die frequentie aan de staat is een juridische kwestie die al een tijd voortsleept en nu opnieuw voor vertraging zorgt.

Noodcommunicatie belangrijker dan 5G

De rechter bepaalde in juni dat “de ongestoorde voortzetting van de zogenoemde nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie” in het geding was en dat deze belangrijker is dan de uitrol van 5G. Hij stelde daarom dat Inmarsat voorlopig niet hoefde te wijken en gelastte de overheid opnieuw met het bedrijf te gaan praten. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) vandaag dat die gesprekken inmiddels hebben plaatsgevonden, dat Inmarsat volgens haar van goede wil is, maar dat er een nieuwe adviescommissie aan te pas zal moeten komen om de kwestie vlot te trekken.



De veiling van de 3,5GHZ-band die voor april 2002 gepland was, waarna de telecomproviders per september volgend jaar zouden kunnen beginnen met het aanbieden van het snelle internet, wordt daardoor niet gehaald. Keijzer schrijft: “Omdat het proces van een adviescommissie tijd gaat kosten, kan met zekerheid gezegd worden dat het afronden van de veilingregeling en de start van de veiling vertraging zullen oplopen. Het streven blijft om de 3,5 GHz-frequenties zo spoedig als mogelijk beschikbaar te stellen om de 5G-uitrol in heel Nederland mogelijk te maken en aan de verplichtingen van het Europese Telecomkader te voldoen.”



Staatssecretaris Keijzer hoopt dat de adviescommissie in oktober met zijn werk kan beginnen en in het eerste kwartaal van 2022 met een advies kan komen.