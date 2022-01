Vogelliefhebbers opgelet: dit slimme vogelhuisje voedt én filmt vogels! En wat dacht je van een in-ear hoofdtelefoon die het vochtgehalte in je oren meet? Loop mee langs enkele leuke nieuwe gadgets op de elektronicabeurs CES in Las Vegas.

In Las Vegas, VS, is vandaag 5 januari de jaarlijkse CES van start gegaan, de grootste elektronicabeurs ter wereld. In tegenstelling tot vorig jaar nu weer met bezoekers, die wel gevaccineerd moeten zijn of een negatieve test van maximaal 24 uur oud kunnen laten zien. Veel fabrikanten hebben het echter laten afweten, omdat zij de beurs nog te riskant vinden voor hun personeel. Die hebben vaak wel een online CES-stand ingericht op hun eigen website.



Elektronicafabrikanten lanceren graag hun nieuwe computers en smartphones op de CES, zoals Samsung met zijn nieuwe vlaggenschip, de Galaxy S21 FE en Dell met een nieuwe serie laptops met glazen trackpad. En er zijn natuurlijk grote ontwikkelingen aan de gang op het gebied van kunstmatige intelligentie en digitale duurzaamheid. Maar het leukst zijn de onverwachte vindingen, de gadgets, zoals bijvoorbeeld deze hieronder.





Bird Buddy

Bird Buddy is een slim vogelhuisje. Het merkt op wanneer vogels komen aanvliegen en begint vanuit het huisje direct te filmen en te streamen. Je kunt dus live meekijken met de beelden. Die worden daarna in een verzameling gezet, zodat je ze makkelijk kunt delen met je vogelvrienden. De beelden zijn van extreem dichtbij genomen en spectaculair om te zien.

Bird Buddy kwam tot stand via crowdfunding en is inmiddels een groot succes, zozeer dat ook de bestellingen inmiddels binnenvliegen. Wie het huisje nu bestelt (vanaf circa 200 dollar), is pas in juli aan de beurt. Zie https://mybirdbuddy.com/





Neus-ID voor je hond

Meer dierennieuws: wie zijn of haar hond wil kunnen identificeren, maar het zielig vindt om het beest te ‘chippen’, kan terecht bij de app Petnow. Petnow is afkomstig van Samsung’s C-Lab, de afdeling voor nieuwe ontwikkelingen en start-ups. Volgens Petnow kenmerkt de neus van de viervoeter zich door een uniek patroon van rimpeltjes, vergelijkbaar met de menselijke vingerafdruk. Geen hondenneus is blijkbaar hetzelfde. De smartphone-app maakt een gedetailleerde scan van de neus, waardoor een verloren huisdier altijd kan worden herkend. Meer info op https://claboutside.com/ces2022/exhibitor/detail/petnow







Slimme slaapkamerlamp

Slimme monitoren die je slaapritme en je hartslag bijhouden, zijn geen onbekende meer. Maar niet iedereen heeft zin om ’s nachts een smartwatch of fitness tracker om te houden. Of om de nieuwste Google Nest Hub te kopen, want die kan hetzelfde, maar dan vanaf het nachtkastje. Wil je echter het nieuwste van het nieuwste, dan combineer je de slaapmonitor met je slimme verlichting. Het Amerikaanse Sengled lanceert deze ledlamp die je lichaamsfuncties scant met behulp van radar. En combineer je meerdere Sengled-lampen in je bluetooth mesh-netwerk, dan creëer je een ‘virtueel veld’, dat bewegingen in huis detecteert en eventueel hulp kan inschakelen. Genomineerd voor een CES Innovation Award, zie hier.





Droog je oren met deze oortjes

Ooit geweten dat je oren moeten kunnen ‘ademen’? En dat langdurig oortjes dragen om je favoriete muziek te beluisteren slecht is voor het vochtgehalte in je oren? En dat te veel vocht kan zorgen voor bacteriegroei, infecties en overvloedig oorsmeer? De DearBuds van het Zuid-Koreaanse Linkface – ook genomineerd op de CES en ook alweer een telg uit Samsung’s C-Lab – zijn het antwoord op dit kennelijke probleem. Deze oortjes draag je preventief als vochtvangers in je oren, ze reguleren het vochtgehalte en ventileren de boel lekker door met slechts een klein beetje geluid van 32 dB. Enige nadeel: ze spelen geen muziek terwijl ze hun werk doen. Daar moet nog iets op gevonden worden. De prijs van de DearBuds is nog onbekend. Zie http://linkface.co/en/?ckattempt=1

De CES duurt nog tot aanstaande zaterdag, kijk voor alle nieuwe producten op https://ces.tech/Media/New-Product-Launches.aspx