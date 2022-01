Het stilleggen Popcorn Time werd bekendgemaakt door middel van een RIP-boodschap (Rest in peace) van de ontwikkelaars op hun website. Bij deze boodschap hebben ze een grafiek bijgevoegd met de Google-zoekopdrachten naar Popcorn Time. Te zien is hoe de website door de jaren heen steeds minder populair werd. Tot het punt dat de site nog amper bezocht werd.





Toen Popcorn Time in 2014 werd gelanceerd, werd het al snel een van de populairste sites om illegaal films en series te bekijken. De site had een gelikte interface en was bijna net zo gebruiksvriendelijk als Netflix. In 2015 zei Reed Hastings, medeoprichter van Netflix, zelfs nog dat Popcorn Time de grootste concurrent was voor de streamingdienst. Door de populariteit en aandacht kreeg het platform het ook direct moeilijk. Het platform werd in een aantal landen geblokkeerd en is meerdere keren stilgelegd. Keer op keer kwam de site echter weer terug met nieuwe versies en functies, zelfs met een apk-download voor een eigen app, maar nu lijkt het doek definitief gevallen te zijn.



Piraterij

Hoewel piraterij de laatste jaren juist is verminderd dankzij de komst van streamingdiensten en acties van internetproviders, is het nog steeds een groot probleem voor Hollywood. Dankzij de coronapandemie is het illegaal bekijken van series en films het laatste jaar weer toegenomen en ook makkelijker geworden. Vanwege de pandemie hebben veel filmstudio’s namelijk besloten om een aantal grote films tegelijkertijd in de bioscoop en op streamingservices uit te brengen. Disney deed dit bijvoorbeeld door middel van premier access, waarbij abonnees van Disney+ in staat waren om een gloednieuwe film te bekijken op de dag dat deze uitkwam. Hiervoor moest dan wel € 20,- extra worden betaald. Vanwege deze extra betaling en het gemak waarmee ze via premier access konden worden gedownload, zijn die blockbuster-films veel illegaal bekeken. Een recent voorbeeld hiervan is de film Black Widow. Die film is uiteindelijk meer dan 20 miljoen keer illegaal bekeken, waardoor de producenten honderden miljoenen dollars misliepen.











( Beeld: Marvel)