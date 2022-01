In 2002 ontsnapte de inmiddels 61-jarige Siciliaanse maffiabaas Gioacchino Gammino uit een gevangenis in Rome. Hij zat daar een levenslange gevangenisstraf uit, nadat hij schuldig was bevonden aan moord. Gammino wist echter te ontsnappen tijdens de opnames van een televisieserie die destijds in de gevangenis werden gemaakt en vluchtte naar Spanje . De man vond onderdak in een klein stadje in de buurt van Madrid en slaagde er bijna twintig jaar in om verborgen te blijven. Totdat de politie ontdekte dat hij gewoon te zien was bij een groentewinkel in Spanje op Street View, een functie van Google Maps.





Een beetje geluk

Op basis van een lopend onderzoek had de politie al het vermoeden dat de man zich in Spanje bevond. Volgens generaal Nicola Altiero van de Italiaanse politie hebben onderzoekers na het ontdekken van het beeld op Google Maps technologie toegepast op oude foto’s van de maffiabaas om te bepalen hoe hij er nu uit zou zien. Hierdoor werd de man op de foto daadwerkelijk geïdentificeerd als de voortvluchtige crimineel en kon hij worden aangehouden. "Het zien van de foto op Google Maps was een beetje geluk, maar hoe dan ook, we hadden nog een aanwijzing die ons er uiteindelijk naartoe zou leiden," zei generaal Altiero. "Google Maps bracht ons er sneller."



Gammino zit momenteel nog in een Spaanse gevangenis, de bedoeling is dat hij eind februari wordt uitgeleverd aan Italië.