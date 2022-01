In China is deze week met succes een ‘kunstmatige zon’ getest. In een test-kernfusiereactor werd een temperatuur behaald die zelfs vijfmaal hoger was dan die van de zon. Het leidde ook tot ophef op sociale media.

De Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) is een experimentele kernfusiereactor die vorige week met succes door Chinese wetenschappers is getest. De EAST-reactor heeft namelijk een zeventien minuten durende, stabiele kernfusie weten op te wekken, zo meldt het persbureau Zinhua News Agency. Deze ‘kunstmatige zon’ bereikte een temperatuur van 70.000.000 °C, liefst vijf keer warmer dan de kern van de echte zon. Dit is een nieuw record en volgens onderzoeker Gong Xianzu van het Chinese Institute of Plasma Physics is hiermee “een stevige wetenschappelijke en experimentele basis gelegd voor het daadwerkelijk runnen van een kernfusiereactor”.

Het doel van kernfusie, de heilige graal waar al tientallen jaren aan wordt gewerkt, is het opwekken van een zowat eindeloze hoeveelheid schone energie. Hiertoe proberen wetenschappers het proces na te bootsen dat middenin de zon plaatsvindt, waarbij onder de extreme hitte atomen met elkaar versmelten. Zo’n kunstmatige zon op aarde heeft geen fossiele brandstoffen nodig om te draaien en veroorzaakt ook nauwelijks milieuschade, waardoor het de potentie heeft om de duurzaamste vorm van energie te worden.

Letterlijk genomen

Dagen na de bekendmaking van de succesvolle test zijn via YouTube en Twitter massaal video’s verspreid met titels als “China Launches $1 Trillion Artificial Sun That Burns 5 Times Hotter Than The Sun!”. In deze berichten werd het lanceren letterlijk opgevat en was de gedachte dat China daadwerkelijk een kunstmatige zon in de ruimte had gebracht. De video’s toonden hoe een gigantische vuurbal de lucht in werd gelanceerd. Deze beelden bleken echter al in 2015 te zijn gemaakt tijdens de lancering van een Chinese raket.





Zuid-Frankrijk

China is niet het enige land dat stevig op weg is met de ontwikkeling van een kunstmatige zon. Het EAST-team bundelt namelijk zijn krachten met het ITER-kernfusieproject in Zuid-Frankrijk. In dit International Thermonuclear Experimental Reactor-project werken 35 landen samen aan de ontwikkeling van de grootste kunstmatige zon ter wereld. Deze kernfusiereactor zou in 2025 operationeel moeten zijn.