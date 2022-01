De petitie Europe needs strong software research is door ruim achthonderd onderzoekers en software-experts ondertekend en benadrukt het belang van software in onze samenleving. De initiatiefnemers zijn organisaties uit Finland, Frankrijk en het Nederlandse VERSEN (Vereniging Software Engineering Nederland). De petitie stelt dat als Europa wil blijven meetellen op wereldniveau, wij meer moeten investeren in softwareonderzoek. De petitie is gericht aan de Europese politiek, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het bedrijfsleven.

Booming business

De initiatiefnemers van de petitie stellen dat de EU qua investeringen achterloopt op landen als de VS en China. Zo groeide de sector volgens hen in de afgelopen tien jaar met slechts vijf procent, waar dat in de VS bijna het dubbele was.

Omdat de tech-industrie booming is, zou je denken dat softwareontwikkeling daar ook van profiteert. Volgens de ondertekenaars is dat niet echt het geval. Zo meldt investeringsmaatschappij Atomico dat er in 2021 weliswaar meer geld dan ooit in tech is gestoken, maar gaan die bedragen vooral naar grote bedrijven en start-ups. Voorbeelden zijn het Zweedse ‘Northvolt’, een batterijontwikkelaar voor elektronische voertuigen, en het Nederlandse Mollie, een serviceprovider voor betalingen. Voor fundamenteel onderzoek en voor innovaties op het gebied van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI) is volgens de software engineers minder belangstelling.

Zuurstof

De ondertekenaars vergelijken het belang van software met dat van zuurstof. Software is volgens hen een fundamenteel onderdeel van bijna alle essentiële sectoren zoals energie, telecom en gezondheid en zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Ook is software cruciaal voor wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van data en techniek.



In Europa is er volgens de initiatiefnemers geen gebrek aan talent op het gebied van softwareontwikkeling. “Sommige van de meest getalenteerde software-onderzoekers vind je aan de Europese universiteiten, onderzoeksinstituten en R&D-afdelingen”, stellen zij. Het gebrek aan middelen zou echter daadwerkelijke voortgang van innovatie blokkeren. “Europa loopt het risico om een tweedehandsgebruiker van ontwikkelingen en innovaties uit het buitenland te worden als er niet snel iets verandert”, waarschuwt de petitie.