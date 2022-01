Na maanden van vertraging en uitstel nemen de twee grote Amerikaanse telecomproviders AT&T en Verizon vanaf morgen een nieuwe 5G-frequentie in gebruik. Deze zogenoemde C-band moet het mobiele 5G-netwerk naar een hoger niveau tillen. De providers telden er vorig jaar 65 miljard dollar voor neer tijdens een frequentieveiling. De infrastructuur voor dit netwerk is de afgelopen maanden aangelegd, onder andere in de buurt van vliegvelden.

Gestrande passagiers

Luchtvaartmaatschappijen vrezen echter dat het dataverkeer op de C-band de apparatuur aan boord van vliegtuigen kan verstoren. Zo zou de radar-gestuurde hoogtemeter in sommige vliegtuigen ontregeld kunnen worden door de 5G-signalen, met geannuleerde vluchten, vertragingen en tienduizenden gestrande passagiers als gevolg. Zeker bij slecht zicht zouden de risico’s onverantwoord zijn. Dat is in ieder geval de strekking van de brandbrief die de bazen van een aantal grote vliegmaatschappijen aan de Amerikaanse politiek en luchtvaartautoriteiten hebben gestuurd. Hetpersbureau Reuters maakt melding van deze brief, die onder andere is ondertekend door American Airlines, Delta Airlines en United Airlines. “Vliegtuigfabrikanten vertellen ons dat grote delen van de operationele vloot mogelijk voor onbepaalde tijd aan de grond moeten worden gehouden", schrijven de luchtvaartmaatschappijen. “Onmiddellijke interventie is vereist om aanzienlijke operationele verstoringen te voorkomen.”

Al maanden getouwtrek

De ingebruikname van de 5G-frequentie is al maanden onderwerp van getouwtrek, ook al zit er officieel 220 MHz ruimte tussen de frequentie die w ordt gebruikt voor het vliegverkeer en de nieuwe 5G-band. Volgens de providers en de telecom-branchevereniging CTIA zijn de zorgen dan ook onterecht. Zij melden dat 5G inmiddels in ruim 40 landen probleemloos werkt.

Toestellen met oudere boordapparatuur zouden echter wel degelijk last kunnen krijgen van verstoring. Dat beweren in ieder geval de vliegmaatschappijen en ook vliegtuigbouwer Boeing. Onder andere het vliegtuigtype Boeing 777 zou gevoelig kunnen zijn voor verstoring van de radarapparatuur.



De telecomproviders AT&T en Verizon hebben enkele weken geleden toegezegd een bufferzone aan te zullen houden rond de vijftig grootste vliegvelden in de VS. Ook hebben ze beloofd de komende zes maanden maatregelen te zullen treffen, mocht het vliegverkeer daadwerkelijk last ondervinden van de 5G-signalen - en de uitrol bovendien twee weken uit te stellen om de gemoederen te bedaren. Dat ultimatum loopt komende woensdag af, dus dan zal snel blijken of de zorgen van de luchtvaartsector terecht zijn.