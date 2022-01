Maar liefst driekwart (76%) van de Nederlanders vindt het belangrijk om prijzen te vergelijken voordat zij een online aankoop doen of overstappen op een nieuwe dienst. 58 procent gebruikt hier vergelijkingssites voor, waarbij Kieskeurig.nl en Consumentenbond.nl het populairst zijn. Dit blijkt uit de Marketplace Monitor, een onderzoek uitgevoerd door Multiscope en de Hogeschool van Amsterdam onder 7000 Nederlanders. De twee sites worden gevolgd door Independer.nl en Beslist.nl. Tweakers.net, dat onder andere de prijzen bijhoudt van computer-hardware, smartphones en accessoires, besluit de top vijf.

Verder blijken mannen (64%) over het algemeen meer gebruik te maken van dit soort websites dan vrouwen (51%). Daarnaast valt op dat hoger opgeleiden (67%) vaker prijsvergelijkingssites gebruiken dan lager (57%) en middelbaar opgeleiden (58%).





Dure aanschaf

Uit het onderzoek blijkt ook dat maar een klein gedeelte van de respondenten meer dan één keer per maand een vergelijkingssite bezoekt. Een mogelijke verklaring hiervoor is volgens de onderzoekers dat dit soort websites vooral worden gebruikt voor dure producten zoals elektronica of voor diensten zoals energie en telefoonabonnementen. Mensen denken langer en beter na over de verschillende prijzen van dit soort producten en diensten voordat ze iets aanschaffen of overstappen.

Tot slot blijken sommige prijsvergelijkingssites vooral populair bij specifieke consumentengroepen. Zo maken mannen vaker gebruik van Tweakers.net dan vrouwen en ook jongeren vergelijken vaker via deze website. Independer, dat zich richt op financiële producten, zorg en energie, is vooral populair onder hoogopgeleiden.