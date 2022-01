Onder de titel Personal Safety User Guide heeft Apple een handleiding met veiligheidstips online gezet. Hij is bedoeld “voor iedereen die zich zorgen maakt over of te maken heeft met technologisch gerelateerd misbruik, stalking of intimidatie.” De gids is onder meer bedoeld om “te helpen digitale banden te verbreken met degenen met wie u niet langer verbonden wilt zijn”.

'Apple AirTag-stalkers'

De handleiding is een reactie op de AirTag, de tracker die vorig jaar werd gelanceerd en die Apple al veel hoofdbrekens heeft gekost. De AirTag kwam in april vorig jaar uit en is bedoeld om met behulp van de ‘Zoek mijn’-app op de iPhone makkelijk dingen als sleutels, een rugtas of je portemonnee terug te vinden. Daarvoor wordt anoniem het enorme netwerk van verbonden Apple-apparaten gebruikt. De ronde, ruim drie centimeter grote apparaatjes bleken echter al snel ook heel geschikt om mensen te kunnen volgen en stalken, simpelweg door ongemerkt een AirTag in iemand tas of jaszak te stoppen. Over dit misbruik door 'Apple AirTag-stalkers' zijn al veel verhalen bekend.

Ook Apple erkende deze nadelen en kwam met aanpassingen. Waar de AirTags aanvankelijk een herhaald geluidssignaal afgaven als ze langer dan drie dagen van hun eigenaar waren gescheiden, verkortte Apple deze tijd naar ergens tussen de acht en vierentwintig uur. Wie gestalkt wordt, heeft dat dus eerder door. Bovendien ontwikkelde het bedrijf de ‘Tracker Detect’-app voor gebruikers van een Android-telefoon, zodat ook zij de trackers kunnen herkennen. Elk smartphone met NFC-technologie is nu in staat om de AirTag te ontdekken en te scannen om te zien of de eigenaar hem als ‘verloren’ heeft opgegeven. Zo niet, dan kan dat verdacht zijn en kan de tracker worden uitgeschakeld. Apple heeft al eerder aangegeven mee te werken met de politie om eigenaars op te sporen.

Meer privacy-instellingen

De Personal Safety User Guide die Apple heeft uitgebracht, gaat over meer dan alleen de AirTag, hoewel daar een heel hoofdstuk aan is gewijd. Hij behandelt allerlei instellingen op het gebied van privacy, de zichtbaarheid van je locatie, dataopslag in de iCloud en het blokkeren van onbekende inlogpogingen.