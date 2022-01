Deze week was de eerste Week van de Digitale Ethiek in Den Haag. De themaweek werd vandaag afgesloten met de Internationale Dag van de Privacy. HCC was erbij en deed de ‘smart citizen-‘stadswandeling.

De Internationale Dag van de Privacy wordt ieder jaar gehouden op 28 januari, de dag dat in 1981 het eerste Europese Dataprotectieverdrag werd afgesloten. Deze dag is er om Europeanen te informeren en bewust te maken van hun rechten met betrekking tot het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden en bedrijven. De gemeente Den Haag combineerde de dag met de Week van de Digitale Ethiek, met onder andere workshops en discussies over dit onderwerp en een ‘smart citizen’-stadswandeling.



Botsende waarden

De dag begon met een online presentatie over ethiek en privacy van filosoof Piek Visser. In de interessante presentatie sprak Visser over de complexiteit van privacy en hoe privacy tegenwoordig soms wat al te makkelijk tegenover waardes als gezondheid en veiligheid wordt gezet. Deze manier van omgang met privacy is in de optiek van Visser gericht op de korte termijn en vooral ook op controle, wat zonde is als je daardoor technologische verbeteringen laat liggen.



Oorspronkelijk zou de presentatie van Visser worden gevolgd door een paneldiscussie over ethische dilemma’s. Die discussie ging helaas niet door en werd vervangen door een online lezing van privacy-jurist Jeroen Terstegge over overheid en privacy. Zijn lezing nam de bezoekers mee terug in de tijd naar de jaren twintig van de vorige eeuw. Ook toen waren er al dilemma’s rondom privacy. Terstegge haalde het voorbeeld aan van de Amerikaanse rechter Louis Brandeis. De overheid had in die tijd gebruikgemaakt van ongeautoriseerde afluisterapparatuur om hard bewijs te verkrijgen tegen een crimineel en Brandeis veroordeelde dit soort praktijken door de overheid. Een onderwerp dat je moeiteloos zou kunnen vertalen naar deze tijd. Welke digitale middelen mag de overheid gebruiken en wanneer gaat ze haar boekje te buiten tegenover burgers? Ook weer een interessant en uniek standpunt rondom privacy, waardoor het onderwerp nieuwe dimensies krijgt.

Bewuste burger

De dag werd beëindigd met een smart citizen-wandeling door Den Haag. Hiervoor kreeg de deelnemer een unieke routekaart door het centrum en een aantal kaarten met informatie over de plekken waar je langsliep en hun samenhang met privacyvraagstukken. Het was een goed uitgekozen route langs veel hoogtepunten van de Stad van - volgens het eigen motto - Vrede en Veiligheid. Zo liepen we tijdens de wandeling langs de Tweede Kamer, het Malieveld, het Binnenhof en meer. Hierdoor keken we op een nieuwe manier naar de stad, terwijl we tegelijkertijd leerden over recente technische ontwikkelingen zoals dataverzameling door de overheid, crowd monitoring en slimme parkeerborden. Een zeer informatieve en geslaagde afsluiting van de eerste editie van de Week van de Digitale Ethiek.