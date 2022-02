De NS en de andere spoorvervoerders gaan deze maand een proef houden waarbij de treinreis per gps op de smartphone wordt bijgehouden. Reizigers hoeven dan niet meer in- en uit te checken.

De proef Treinreizen met gps start op 14 februari met een kleine testgroep. De OV-chipkaart wordt daarbij vervangen door een NS Lab-app op de smartphone die de reis registreert op basis van gps-data. Nu moeten treinreizigers bij meerdere vervoerders op hun reis nog uitchecken bij de ene vervoerder en inchecken bij de andere, bijvoorbeeld als ze overstappen van de NS op Arriva. Dat is tijdens deze proef niet nodig: de app houdt bij op welk traject de reiziger precies heeft gereisd en verdeelt de betaling vervolgens over de verschillende spoorvervoerders.



De proef wordt uitgevoerd door Translink, het bedrijf achter de OV-chipkaart en door OVpay dat de betalingen afhandelt. De testreizigers moeten de NS Lab-app installeren en toestemming geven dat die hun locatiegegevens bijhoudt. Op het beginstation zetten ze de app aan en vervolgens verschijnt een QR-code die ze toegang geeft bij de incheckpoortjes op alle treinstations. Aan het einde van de reis sluiten ze de app weer af.

Geofence bij stations

Volgens alle deelnemende partijen is deze gps-proef de opmaat voor een nieuwe manier van reizen met het openbaar vervoer die een stuk gemakkelijker is voor de reizigers. In de haast vergeten mensen namelijk nogal eens het uit- en inchecken tijdens een overstap naar een andere vervoersmaatschappij. Ook vergeten reizigers soms om uit te checken aan het einde van hun reis, maar ook daar heeft deze gps-test een antwoord op: de treinstations zijn of worden voorzien van een geofence, een virtuele afbakening. Zodra de reiziger deze grens passeert, merkt de gps op de smartphone dit op en stopt de app met het registeren van de locatie.



De partijen die betrokken zijn bij de test, beloven allemaal netjes om te zullen gaan met de verzamelde locatiegegevens van de reizigers. De NS heeft hier bijvoorbeeld een aparte uitlegpagina voor ingericht. Translink en OVpay ontvangen uiteraard sowieso alle gps-gegevens om de betalingen te kunnen verwerken.



Voorlopig wordt het reizen en betalen op basis van gps alleen getest bij treinreizen. De bus, tram en metro doen nog niet mee.