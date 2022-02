Het moest ‘de meest historische’ overname worden in de halfgeleiderindustrie: de producent van de ARM-chips - een van de succesfactoren achter de recente Apple-apparaten en aanwezig in de meeste smartphones – door NVIDIA, de Amerikaanse marktleider op het gebied van grafische kaarten en GPU’s. NVIDIA en het Japanse SoftBank, de eigenaar van ARM, waren al sinds anderhalf jaar met de overname bezig en met de deal was zo’n 40 miljard dollar gemoeid.

Samen zouden de twee bedrijven de technologische toekomst vorm gaan geven. De ARM-chips staan bekend om hun brede toepasbaarheid en hun krachtige maar energiezuinige prestaties. De fabriek levert behalve aan Apple ook chips aan Samsung en Qualcomm. NVIDIA op zijn beurt zit in de lift omdat zijn krachtige GPU’s onmisbaar zijn in de ontwikkeling van gaming, edge computing en toepassingen voor kunstmatige intelligentie.

Vergrootglas

Twee succesvolle bedrijven die samen willen gaan in een markt die zwaar onder druk staat door het tekort aan computerchips, dat gaat niet vanzelfsprekend goed. Al vanaf het begin van de overnameplannen was er wantrouwen. De eerste protesten kwamen uit China, waar men bang was dat voor een westers machtsmonopolie op chipgebied. Maar ook de Amerikaanse toezichthouder FTC roerde zich en diende een klacht in over de overname. De samenwerkende bedrijven zouden de concurrentie machteloos maken en daardoor technologische vernieuwingen verstikken.

Ten slotte gingen ook de Britse en Europese autoriteiten zich ermee bemoeien: zij vreesden dat de overname zo’n prijsopdrijvend effect zou hebben, dat de hele technologiesector eronder te lijden zou hebben.

Eieren

Dit enorme vergrootglas waaronder de bedrijfsovername van ARM door NVIDIA lag, heeft er nu uiteindelijk voor gezorgd dat de Japanse ARM-eigenaar SoftBank eieren voor zijn geld kiest. De Japanners geloven er niet meer in dat de overname ongeschonden uit de strijd komt. Die eieren leveren overigens nog wel wat op: SoftBank mag de ‘aanbetaling’ van 1,25 miljard dollar door NVIDIA houden.



De bedrijven treden wel samen naar buiten in een verklaring aan de aandeelhouders. Ze hebben de overnameovereenkomst beëindigd “vanwege aanzienlijke uitdagingen op het gebied van regelgeving die de voltooiing van de transactie verhinderen, ondanks dat beide partijen te goeder trouw waren.”

SoftBank voegde daaraan toe dat het nu “als plan B” gaat proberen om ARM in 2023 als zelfstandig bedrijf naar de beurs te brengen.