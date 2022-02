Niet alleen in de echte wereld buitelen de berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag over elkaar heen. Ook in de virtuele werelden klagen gebruikers over het fenomeen VR groping, oftewel ongewenst betast worden in de virtuele werkelijkheid. Meta stelt nu voor zijn Horizon Worlds en Horizon Venues een ‘veilige zone’ in van vier voet (ca 1,22 meter) rondom iedere avatar. Hierdoor beschikken deze digitale karakters nu over een persoonlijke ruimte waarbinnen ze niet lastig gevallen kunnen worden.

Het fenomeen is niet nieuw binnen games met ‘open werelden’ waarin avatars de speler voorstellen: spelers die bewust tegen iemand aanlopen, andere avatars besluipen of zich handtastelijk gedragen. En ook in de digitale wereld zijn het vooral vrouwelijke avatars die door mannelijke figuren bedreigd worden. Deze virtuele misdragingen kunnen heel bedreigend overkomen, omdat het scherm tenslotte dichtbij is en geluiden vaak via de oortjes levensecht voelen. Bij een VR-bril, waarin de speler afgesloten is van de buitenwereld, voelt wat er in - bijvoorbeeld - Horizon Worlds gebeurt, nog echter aan.

Voorkomen is beter

Game-moderators kunnen gebruikers die herhaaldelijk in de fout gaan, schorsen of uitsluiten van het spel. Meta, dat met zijn Horizon-werelden hard werkt aan de ontwikkeling van het Metaverse, heeft nu echter een preventieve stap genomen. Wanneer iemand probeert de persoonlijke ruimte van een avatar binnen te komen, houdt het systeem de voorwaartse beweging van dat karakter tegen. Het avatar-slachtoffer merkt de botsing met die grens niet op, oftewel: er is geen haptische feedback. Bovendien - maar deze maatregel bestond al – worden binnen de Personal Boundary bijvoorbeeld de handen onzichtbaar wanneer een karakter een avatar wil aanraken.

Tijdgeest

Meta voelt duidelijk de tijdgeest aan waarin ‘Me Too’ een belangrijke rol speelt en wil hierin zelfs het goede voorbeeld geven: “Virtual reality kan en moet voor iedereen zijn”, aldus de Meta-blog. “Wij geloven dat Personal Boundary een krachtig voorbeeld is van hoe VR de potentie heeft om mensen te helpen comfortabel met elkaar om te gaan. Het is een belangrijke stap en er is nog veel werk aan de winkel. We blijven nieuwe manieren testen en onderzoeken om mensen te helpen zich op hun gemak te voelen in VR.”



De Personal Boundary staat standaard aan, omdat Meta hiermee “een nieuwe gedragsnorm wil stellen”. Het bedrijf benadrukt in zijn blog dat het geven van high-fives en fist bumps (‘boks’) mogelijk blijft. Alleen moeten avatars wel helemaal hun arm uitstrekken om over hun persoonlijke grens te gaan.