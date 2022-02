Het leveringsprobleem van Western Digital is eind januari al ontstaan door een chemische vervuiling in het productieproces bij zijn Japanse productiepartner Kioxia, het voormalige Toshiba. Pas gisteren echter maakte Kioxia bekend dat de productie van het zogenoemde 3d-nandgeheugen in haar fabrieken in Yokkaichi en Kitakami is getroffen. “Aangenomen wordt dat de oorzaak een component is die onzuiverheden bevat in een specifiek productieproces van het 3d-flashgeheugen”, schrijft Kioxia op haar website, “we streven we naar een spoedig herstel naar de normale bedrijfsvoering.” Het is niet bekendgemaakt of er ook producten moeten worden teruggeroepen.





Texas Instruments-chip met vier nand-poorten (bron: Wikipedia)

Prijsstijging

Nand is een essentieel onderdeel van de transistors in het flashgeheugen. Volgens marktonderzoeksbureau TrendForce zullen de prijzen van ssd’s en eMMC-geheugen door het productieverlies in de komende maanden dan ook mogelijk tot tien procent gaan stijgen. Western Digital en Kioxia zijn samen goed voor 32,5 procent van de wereldwijde productie van nandflashgeheugen. Western Digital is ook eigenaar van de bekende SanDisk sd-kaarten en is na Samsung de grootste leverancier ter wereld van ssd’s en flash-drives voor personal computers.

De prijzen van computers en laptops stonden toch al onder druk door het wereldwijde tekort aan computerchips en door de toegenomen vraag vanwege het vele thuiswerken tijdens corona.