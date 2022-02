De app stimuleert gebruikers om drie weken lang dagelijks stil te staan bij positieve dingen in het leven door middel van foto’s en het bijhouden van een dagboek. Elke drie dagen wordt een ander thema behandeld. Dagelijks ontvangt de gebruiker een citaat over dankbaarheid.



De dankbaarheidsapp is ontwikkeld door de Amsterdamse app- en game-ontwikkelaar DTT (Doing Things Together) in samenwerking met Ernst Bohlmeijer en Noortje Kloos van de Universiteit Twente. Ernst Bohlmeijer is hoogleraar geestelijke gezondheidsbevordering en auteur van meerdere boeken over onderwerpen als positieve psychologie, dankbaarheid en compassie. Eerder onderzoek van de Universiteit Twente liet zien dat een dankbaarheidstraining (op papier) van zes weken het mentaal welbevinden van mensen sterk verbeterde.



Positieve resultaten

De onderzoeksresultaten van de digitale dankbaarheidstraining zijn ook positief. Ernst Bohlmeijer: “De app is ontwikkeld als instrument voor mensen die het moeilijk hebben. Achthonderd mensen hebben meegedaan aan het onderzoek. De helft van de gebruikers kon de app gebruiken, de andere helft kon de app niet gebruiken en vormde een wachtlijst-controlegroep. De app-gebruikers ervaarden significant meer welzijn, het welzijnsniveau bij de wachtlijst-controlegroep bleef gelijk. De resultaten tonen aan dat de app werkt zoals hij oorspronkelijk bedoeld is.”



Trainen

“De app is bedoeld om minimaal drie weken te gebruiken”, vervolgt hoogleraar Bohlmeijer. “Dat vraagt discipline, je moet dankbaarheid trainen, net zoals je dat ook met sporten doet.” De dankbaarheidsapp werd vorig jaar al aangekondigd, maar wordt pas nu daadwerkelijk uitgebracht. “We zijn nu bezig met de implementatie”, zehgt Bohlmeijer, “en hopen na de lancering zoveel mogelijk mensen te bereiken.”