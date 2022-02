De coronapandemie heeft voor een grote behoefte aan biometrische identificatie gezorgd, zegt het Amerikaanse nVIAsoft. En dan liefst op een hygiënische, contactloze manier, dus zonder je vinger ergens op te leggen. Vingerafdrukherkenning valt dus af.

Behalve onhygiënisch is de vingerafdruk ook nog eens onveilig, aangezien er op de sensor materiaal achterblijft dat zou kunnen worden vergaard. En de andere biometrische herkenningstechnieken zijn ook niet onfeilbaar, stelt de softwareontwikkelaar. Stem- en gezichtsherkenning zijn, zoals ze het zelf zeggen, “fundamentally flawed”. Zowel de stemgegevens als het gezichtspatroon kunnen worden gestolen of gereproduceerd, zodat onbevoegden met jouw herkenningsdata kunnen inbreken in je eigen apparatuur of een afgesloten ruimte. Bovendien, zegt nVIAsoft, kan gezichtsherkenning wel iemand identificeren, maar “kan andersom het gezichtspatroon geen onderscheid maken tussen eeneiige tweelingen! De volledige hand, dus vingers en handpalm, is voor iedereen uniek en kan dat wel.” Zo zie je maar, voor elk probleem is er een oplossing.





Stromend bloed

nVIAsoft is als startup actief in de IAM-sector, oftewel Identity Access Management. Het produceert de contactloze handpalmscanners waarvoor het ook de achterliggende gepatenteerde techniek - Verihand - heeft ontwikkeld. Deze techniek, die zich nu in de testfase bevindt, slaat een digitale afdruk op van de aderpatronen in de hand. Oprichter en directeur Bernard Garcia: “De hand heeft veel meer referentiepunten dan enig andere biometrische methode. Bovendien verifiëren onze sensoren personen op basis van stromend bloed in hun aderen, waardoor het essentieel is dat zij fysiek aanwezig zijn.” Dit laatste is overigens niet uniek, ook Face-ID, irisscan en vingerafdruk werken alleen bij levende personen. Maar, en dat is dan wel weer hip: de handafdruk en de herkenningssoftware daarvoor worden opgeslagen in de blockchain en zijn dus niet te wijzigen door hackers.

De ambities van nVIAsoft zijn niet gering, het bedrijf wil met zijn technologie een nieuwe industriestandaard neerzetten. Het is in ieder geval goed op weg, het is in de VS verkozen tot Best Biometric Security Technology Startup van 2022.