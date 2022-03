De Taakbalk onderin Windows 11 staat vol met snelkoppelingen, widgets en meldingen. Onhandig voor wie een tablet met beperkte ruimte gebruikt, vindt Microsoft, en een nieuwe build in het Windows Insider Programma belooft verbetering. Ingeklapt heeft de gebruiker nu meer schermruimte en activeer je de Taakbalk niet per ongeluk tijdens het vasthouden van de tablet. Hier toont de Taakbalk alleen de belangrijkste zaken, zoals datum en tijd, de netwerk- en de accustatus. Uitgeklapt is de traditionele Taakbalk in beeld, met knoppen die groter zijn gemaakt voor makkelijker gebruik bij een touchscreen. Door te vegen kunnen gebruikers tussen deze twee modi schakelen.

In deze laatste Preview Build van Windows 11, nummer 22563, probeert Microsoft nog wat andere zaken uit. Hiertoe behoren meer dynamische widgets, die gebruikers meer controle moeten geven over wat ze in hun newsfeed willen zien, zo vermeldt het Insider Programma. Het idee is dat de widgets steeds persoonlijker worden naarmate ze de gebruiker beter leren ‘kennen’.

Verder introduceert Windows 11 weer een aantal nieuwe emoji’s, waaronder een trol, een smeltend gezichtje en een glijbaan. Ook introduceert Microsoft weer meer huidskleuren in zijn emoji’s, waardoor mensen met verschillende etnische achtergronden elkaar nu kunnen 'ontmoeten' in de hand-shake emoji.

Eerste Windows 11-update

Vorige week bracht Microsoft zijn eerste grotere update uit voor Windows 11, zie ook dit artikel. Daarin zaten voornamelijk kleine bugfixes, een nieuwe look voor de Media Player én de al aangekondigde mogelijkheid om Android-apps te downloaden vanuit de Amazon App Store.



Nieuwe onderdelen zullen de komende maanden gaandeweg worden geïntroduceerd in plaats van in de jaarlijkse nieuwe builds, zo meldt een Microsoft-woordvoerder: "We gebruiken alle verschillende updatemechanismen die we hebben, inclusief de Microsoft Store. Het idee daarachter is dat we continue kunnen innoveren.”