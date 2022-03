Gaming is een serieuze business: de omzet die met games wordt behaald, is groter dan die van de film- en muziekindustrie samen. In 2021 was de game-industrie volgens onderzoeksbureau Newzoo goed voor een recordomzet van 180 miljard dollar en die cijfers zullen naar verwachting de komende jaren alleen maar stijgen. En binnen de gaming-industrie zijn het vooral de mobiele games die de dienst uitmaken. Vergeet dus de Sony PlayStation, de Microsoft Xbox en de pc; het meeste geld wordt verdiend met eenvoudige spelletjes zoals Candy Crush en poker-games die op de smartphone en de tablet worden gespeeld.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat film- en tv-serie-aanbieder Netflix ook die markt op wil. Eind vorig jaar lanceerde de streamingdienst in zijn app de eerste mobiele games die beschikbaar zijn voor iOS en Android, maar die ook beschikbaar zijn voor reguliere abonnees binnen de eigen app. Het kocht een tiental spelletjes aan die door buitenstaanders werden ontwikkeld en waarvan sommige zijn gebaseerd op populaire series die Netflix al uitzendt, zoals Stranger Things. Al eerder nam Netflix ook gamebouwer Night School over.



De spelletjes die Netflix-abonnees kunnen downloaden, bevatten geen advertenties en in-app aankopen. Daarmee is de service vergelijkbaar met Apple Arcade dat een hele serie mobiele spelletjes aanbiedt voor 5 euro per maand of Amazon Prime Gaming dat 2,99 euro per maand kost.

Bibliotheek

Met de geplande overname van het game-bedrijf Next Games voor circa 65 miljoen euro zet Netflix een volgende stap om zelf games te gaan ontwikkelen. Met als doel, volgens Netflix game-baas Mike Verdu in een blogpost “om een bibliotheek met geweldige games op te bouwen waar onze abonnees van kunnen genieten”. Dit Finse bedrijf heeft ook al een Stranger Things-game op zijn naam staan: Puzzle Tales. Daarnaast ontwikkelt het de game The Walking Dead, een game die ook al is gebaseerd op serie die nu bij Neflix loopt. Andersom werkt het trouwens ook: zo is de Netflix-serie The Witcher weer gebaseerd op een eerdere game.)

De Netflix-aankoop is overigens nog bescheiden als je die vergelijkt met Microsofts recente overname van Activision Blizzard (onder andere Call of Duty), waarmee 60 miljard euro gemoeid was.