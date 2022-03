Rusland blokkeert nieuwswebsites van de BBC, maar de Britten slaan terug met een ouderwets middel: radio-uitzendingen op de korte golf. De BBC World Service, opgedoekt in 2008, is nu weer te ontvangen op draagbare radio’s in Oekraïne en Rusland.

“In een oorlog is de waarheid vaak het eerste slachtoffer.” Die bekende uitspraak werd deze week aangehaald door BBC-directeur Tim Davies, na zijn aankondiging dat de Britse zender weer op de korte golf uitzendt, zo meldt de Britse krant The Guardian. Het nieuwsprogramma BBC World Service dat in 2008 werd beëindigd, is weer van stal gehaald om Oekraïners en Russen van westerse informatie te voorzien.



Dat besluit werd genomen na de Russische aanval op een televisietoren in Kiev, waarbij vijf mensen omkwamen en het nieuws tijdelijk verstoord werd. Davies: “In dit conflict, dat bol staat van desinformatie en propaganda, is een grote behoefte aan feitelijk en onafhankelijk nieuws waar mensen op kunnen vertrouwen. Miljoenen meer Russen stemmen daarom af op de BBC.”

Recordaantal bezoekers

De BBC heeft sinds het begin van de Russische invasie een enorme toename van het aantal bezoekers in Oekraïne en Rusland gezien. In de laatste week van februari was het aantal kijkers van BBC’s website in de Oekraïense taal meer dan verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder, tot 3,9 miljoen bezoekers, zo meldt de zender. De Russischtalige website werd afgelopen week door een recordaantal van 10,7 miljoen bezoekers bezocht, meer dan een verdrievoudiging van het wekelijkse gemiddelde van 2022.

Tot nu toe, want als reactie op de hernieuwde Britse radiobulletins heeft de Russische communicatiewaakhond Roskomnadzor de websites van de BBC inmiddels laten blokkeren, net als die van Radio Liberty, de Duitse zender Deutsche Welle en de meeste van de laatste kritische zenders in Rusland zelf. In westerse landen zijn nieuwszenders verboden die als Russische propagandastations worden beschouwd, zoals RT en Sputnik.

Wereldontvanger (Beeld: Wikipedia)



Koude Oorlog

Radio-uitzendingen over de ether laten zich echter niet zo makkelijk blokkeren als internet. Ze maken gebruik van frequenties met een ver bereik en kunnen op draagbare radio’s worden beluisterd. Ze waren in de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Koude Oorlog dan ook een geliefd middel voor informatie en propaganda. Met het voortschrijden der techniek en de ontwikkeling van internet daalde de populariteit van analoge radio. In deze ongekende nieuwe tijden van oorlog is het echter maar goed dat de oude technieken nog werken.



De korte-golfuitzendingen van de BBC zijn van 18.00 tot 20.00 uur te vinden op 15735 kHz en van middernacht tot 02.00 uur op 5875 kHz. Oekraïense tijd, dus in Nederland een uur vroeger.

(Beeld tv-toren Kiev: Reuters)