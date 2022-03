Knutsel je graag of vind je het belangrijk dat je onderdelen van je laptop of smartphone kunt (laten) vervangen? Dan laat je de merken Apple, Microsoft en Google het beste links liggen, zo blijkt uit het rapport Failing the Fix, dat is uitgebracht door de Amerikaanse organisatie Public Research Interest Group (PIRG). De bedoeling van het rapport is om consumenten meer inzicht te geven in de mogelijkheden om hun eigen laptop of smartphone te repareren én om fabrikanten aan te moedigen om duurzamer te produceren. De hoop is om op die manier de elektronica-afvalberg te verkleinen.



PIRG maakt zich sterk voor de right-to-repair-beweging en kon zijn rapport opmaken met dank aan een wet die vorig jaar in Frankrijk is ingevoerd. Die wet verplicht elektronicaproducenten om de ‘repareerbaarheid’ van hun producten te vermelden. Het cijfer van 1 tot en met 10 geeft aan hoe makkelijk het apparaat - zoals dus een laptop of telefoon - open te maken is, hoe beschikbaar reserveonderdelen zijn en hoe toegankelijk de instructies zijn om een onderdeel te vervangen.





De uitslag

Bij laptops komen de merken Dell, Asus, Lenovo en Acer het beste uit de test (score B). HP staat een treetje lager (C) en Microsoft en Apple moeten het doen met een score D. Bij smartphones komt Motorola als beste uit de bus (B-score), gevolgd door Samsung (C) en Google (D). Ook hier bungelt Apple weer onderaan met een score F.







Er is echter wel een dikke ‘maar’ aan dit verhaal. PIRG heeft voor zijn Failing the Fix-testrapport de gegevens van 187 laptops en smartphones opgevraagd, maar dit betreft alleen apparaten van de tien grootste Amerikaanse fabrikanten. Je zou kunnen verwachten dat het ‘groene’ Nederlandse telefoonmerk Fairphone hoog zou scoren op zo’n lijst, maar die is dus niet meegenomen in de test.

Hoe is dit getest?

De testers van PIRK, die bij hun werk overigens werden geassisteerd door reparatieketen iFixit, deelden de apparaten in twee categorieën in: hoe reparabel zijn ze en hoe verhoudt de fabrikant zich tot de right-to-repair-beweging. Zo behaalde Dell de hoogste score voor het gemak waarmee je de laptops uit elkaar kunt halen, ondanks dat Lenovo over de hele linie hogere scores haalde. En hoewel Microsoft-laptops beter reparabel zijn dan het Franse indexcijfer doet vermoeden, scoorde het merk juist laag op de beschikbaarheid van reserve-onderdelen en praktische reparatiehandleidingen.

Apple kreeg de grootste puntenaftrek vanwege zijn actieve lobby tegen Right-to-Repair, zo stellen de onderzoekers. Ook Microsoft maakt zich volgens PIRG schuldig aan lobbyen tegen de verplichte reparatiemogelijkheid voor klanten. Lenovo kreeg de hoogste scores vanwege zijn goede handleidingen en de beschikbaarheid en duidelijke tarieven voor reserveonderdelen.

(Beeld: Laptop Reparatie Amsterdam)



Bij de smartphones scoort Samsung over de hele linie relatief goed (met de Galaxy A03 als winnaar), maar Motorola-smartphones blijken uiteindelijk het makkelijkst te openen en repareren. Ook op dit terrein is te zien dat ‘politieke’ afwegingen meespelen in het eindresultaat: ook hier krijgen Apple en ook Google weer een dikke puntenaftrek vanwege hun actieve oppositie tegen wetgeving op het gebied van het recht op reparatie.

Dit ondanks de reparatieservice die Apple voor dit jaar aankondigde en waar wij eerder over schreven.