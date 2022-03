Pakketjes en boodschappen laten bezorgen door drones is in opkomst, wij schreven daar vorige week nog over in het bericht over de 200.000ste bezorging door Wing. Het idee van een luchtruim bevolkt door luid zoemende drones spreekt echter niet iedereen aan, zeker niet in dicht bewoonde gebieden (als je daar al mag vliegen).





Steven Barrett van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) ontwikkelt echter een andere methode: hij bedacht een vliegtuigje dat niet door een motor of propellers wordt voortbewogen, maar door een elektro-aerodynamische aandrijving. Omdat deze aandrijving geen bewegende delen heeft, is hij compleet geruisloos. Vergelijk het met de solid state drive, ook de ssd werkt zonder draaiende componenten. NASA ziet er wel iets in en beloont Barrett nu met een studiebeurs van ruim 175 duizend dollar, zo meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie.

Elektrisch veld

Het luchtvaartuig – het heeft nog geen naam – is extreem licht van gewicht. In plaats van wieken of propellers heeft het grote vleugels waaronder een serie elektroden is bevestigd, die een elektrisch veld genereren met een hoog voltage. Dit elektrische veld ioniseert de stikstofmoleculen in de atmosfeer waardoor deze razendsnel gaan bewegen en het vliegtuigje voortstuwen. Mocht dit nogal abstract klinken, bekijk dan onderstaand filmpje op YouTube.

Buiten vliegen

Steve Barrett bedacht zijn idee al in 2018 en sinds die tijd probeert hij zijn uitvinding naar een hoger plan te tillen. De bedoeling daarbij is dat zijn bouwsel efficiënter wordt, langer achter elkaar kan vliegen en sterker wordt. Zijn vliegtuigje heeft namelijk de buitenlucht nog niet geproefd, tot nu toe heeft hij er alleen mee in een grote hal geoefend. De wind is namelijk nog te sterk voor het apparaat. Wellicht is dat de reden dat NASA interesse heeft, aangezien je op verre planeten als Mars geen wind hebt. De ruimtevaartorganisatie heeft daar al een helikoptertje laten rondvliegen, een hele prestatie op zich zonder fatsoenlijke atmosfeer, en een vaartuig zonder bewegende delen zou een stuk duurzamer en minder kwetsbaar kunnen zijn.







Omdat het ‘elektro-aerodynamische voortstuwingssysteem’ beperkt is qua vlieghoogte en laadvermogen, ziet bedenker Steven Barret vooral kleine vliegtuigjes voor zich, die verticaal zouden moeten opstijgen en landen en in stedelijke gebieden een uitkomst zouden kunnen zijn. “Het vliegtuig zou pakketbezorging mogelijk maken in geluidsgevoelige gebieden of ’s nachts, als andere methoden op te veel weerstand van de gemeenschap stuiten”, schrijft Barrett in zijn synopsis.