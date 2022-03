In China loopt lopen de coronabesmettingen op dit moment weer hard op en het land neemt stevige maatregelen om de pandemie onder de duim te houden. Tot nu toe zijn er dit jaar al meer coronabesmettingen gemeld dan in heel 2021.

Anders dan in Nederland, waar het beleid is dat “we met corona zullen moeten leven”, houdt China er een zero tolerance-beleid op na. Verschillende provincies gaan opnieuw in lockdown, waaronder Shenzhen, ook wel het Chinese Silicon Valley genoemd. In deze provincie in de buurt van Hong Kong zitten naast Foxconn onder andere de bedrijven Huawei en Tencent, waar op dit moment ook weer massaal getest wordt, zo meldt persbureau Reuters.



Foxconn heeft na 66 coronameldingen op één dag besloten voorlopig dicht te gaan en zal “in overleg met de lokale overheden” bepalen wanneer de werkzaamheden worden hervat. Wellicht kan het bedrijf binnenkort weer worden opgestart onder een zogenoemd “closed management”-systeem, waarbij werknemers leven en werken in een bubbel.







Foxconn City

Foxconn is officieel Taiwanees en heeft fabrieken over de hele wereld, maar de meeste daarvan staan in China. In de grootste fabriekscampus in Shenzhen, ‘Foxconn City’ genoemd, wonen en werken naar schatting zo’n vierhonderdduizend mensen. Daar komen andere Amazon’s Kindle e-reader, Xiaomi-telefoons en Nintendo-gameconsoles vandaan. Het bedrijf levert moederborden, grafische kaarten computerbehuizingen en randapparatuur. Het staat echter vooral bekend als de belangrijkste bouwer van Apple iPhones en iPads. In die fabrieken in ‘iPhone City’ werken naar schatting 120.000 mensen.



Het bedrijf is meerdere keren in opspraak gekomen vanwege de slechte arbeidsomstandigheden. Een groot deel van de werknemers slaapt in slaapzalen en werkt tot twaalf uur per dag en zes dagen per week. Ook kwam Foxconn enkele malen in het nieuws vanwege het hoge aantal zelfmoorden onder zijn werknemers.





Foto: Wikimedia/Steve Jurvetson