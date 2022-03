In de Gashouder in Amsterdam wordt in juni MET AMS gehouden, een festival over alles wat met het metaverse te maken heeft. Lezingen, workshops en ‘immersive experiences” moeten duidelijk maken wat deze virtuele wereld te bieden heeft.

“Waar metaverse en werkelijkheid elkaar ontmoeten”, is de slogan van het MET AMS-festival dat vanaf 14 juni in Amsterdam gehouden wordt. De bedoeling is een vierdaags festival met dag- en nachtprogrammering waarin de online wereld van het metaverse in de ‘echte’ wereld wordt besproken en tentoongesteld.



Sinds Mark Zuckerberg vijf maanden zijn droom voor het metaverse wereldkundig maakte (en Facebook zijn naam veranderde in Meta) zoemt dat woord door de tech-gemeenschap. Voor het grote publiek is het metaverse nog een onbekende, maar ondertussen werken talloze bedrijven aan de toekomst van dit ‘belichaamde’ internet. Voor wie nog niet ingewijd is: het metaverse is een online universum waar gebruikers elkaar met behulp van een 3d-bril virtueel kunnen ontmoeten (lees ook hier). De gebruiker betreedt deze wereld in de vorm van een avatar, een zelf ontwerpen karakter. Bezoekers van waar ook ter wereld kunnen elkaar online ontmoeten, gamen, winkelen, zaken doen, etc. Meta’s Horizon Worlds is al volop actief en ook in bijvoorbeeld Microsoft Teams kunnen werknemers al als avatars met elkaar vergaderen.

Gedecentraliseerd internet

Tegenover Zuckerbergs droom van een reusachtige, centraal gestuurde Metaverse 3D-wereld staat de realiteit van Web3: het gedecentraliseerde internet. Onafhankelijk van de grote techbedrijven ontstaan virtuele werelden die in handen zijn van de oprichters en gebruikers zelf. Een voorbeeld is Decentraland, waar deelnemers met behulp van cryptovaluta virtueel land kunnen kopen met een ‘echte’ economische waarde. In dit universum spelen NFT’s de hoofdrol, een soort eigendomsbewijs voor digitale goederen.



Ook Decentraland is aanwezig op het MET AMS-festival





Hoe serieus je dit metaverse ook wil nemen, volgens de organisatoren van MET AMS gaat het hoe dan ook een grote invloed hebben op de werkelijke wereld. Niet alleen technisch en economisch, maar ook cultureel: op de muziek, kunst en de mode, maar vooral ook op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Hoe blijf je met beide voeten op de grond staan als je met je 3d-bril op je hoofd online overal en iedereen kan zijn?

Daarmee wil het MET AMS-festival niet alleen een showcase zijn voor wat er allemaal mogelijk is in het metaverse, maar ook belangrijke culturele thema’s bespreken.