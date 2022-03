Na een lichte dip in coronajaar 2021 is de vraag naar softwareprogrammeurs in 2022 weer hard aangetrokken. De meest gevraagde programmeertaal is nu Java, dat Python van de eerste plaats heeft verdrongen, zo meldt opleider Coding Dojo.

Elk jaar maakt Coding Dojo zijn top-tien bekend van de meest gevraagde programmeertalen. Dat doet de grote Amerikaanse softwareopleider simpelweg door te kijken naar de functie-eisen die werkgevers stellen in hun vacatures. Voor studenten informatica is dit relevant wanneer zij zich gaan specialiseren en ook voor hobby-programmeurs zoals bij HCC is het leuke informatie. De kanttekening is wel dat Coding Dojo alleen kijkt naar Amerikaanse vacatures bij banensite Indeed, maar je mag veronderstellen dat wat in de VS geldt, bij ons niet heel anders zal zijn.

Java verdringt Python

De laatste jaren is het al een paar keer stuivertje wisselen geweest, maar in 2022 moet Python zijn meerdere erkennen in Java. Terwijl het van oorsprong Nederlandse - en ‘relatief’ eenvoudige - Python in 2018 nog harder groeide dan welke andere programmeertaal ook, lijkt de markt volgens de ICT-opleider wat verzadigd te raken. Dat wil zeggen: de vraag neemt nog steeds toe, maar de vraag naar Java-programmeurs harder: dit jaar telde Coding Dojo op Indeed ruim 90.000 vacatures. Voor Python waren dat er circa 75.000. Databasetaal SQL behoudt zijn derde plaats, gevolgd door Javascript en C++.

Nieuwkomers en afvallers

De lijst van populaire programmeertalen dit jaar kent drie nieuwkomers: Go, C en Assembly. De talen R, Visual Basic en Objective C vallen dit jaar buiten de top-tien. Die laatste afvaller verklaart Coding Dojo uit het feit dat Objective C tot 2014 de belangrijkste programmeertaal was voor macOS en iOS en buiten de Apple-wereld een veel beperkter bereik heeft. Sinds 2014 is Swift de belangrijkste Apple-taal. De lijstjesmaker ziet de groeiende populariteit van C als gevolg daarvan, omdat deze programmeertaal wel op Objective C gebaseerd is, maar breder toepasbaar is. Ook PHP staat dit jaar niet in de top-tien, terwijl dit tot 2021 nog een van de hardste stijgers was.

De grafiek hieronder toont de populariteit van programmeertalen sinds 2017 afgezet tegen het aantal vacatures in de VS.

Zorg dat je Go leert

Programmeertaal Go is volgens Coding Dojo de belangrijkste om snel op je cv te krijgen, hoewel dat inmiddels geen geheim meer is, schrijft de opleider. Deze taal is nog relatief jong, uit 2009, maar wordt gebruikt door veel van de ‘hotste’ opensource-apps en techbedrijven, waaronder Ethereum, Gitlab, Google, Netflix en Uber. Go is volgens Coding Dojo een blijvertje, helemaal nu de dominante online cultuur wordt bepaald door een generatie voor wie het internet er altijd is geweest.



Volgens ontwikkelaarswebsite developer-tech.com is de meest bemoedigende statistiek voor dit jaar dat het totale aantal beschikbare banen in de top-tien van programmeertalen in de VS met zes procent is gestegen van 459.000 in 2021 tot nu 486.500 fulltime banen.