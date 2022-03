Voor een nieuwe smartphone die nog deze zomer zou moeten verschijnen, zijn er opmerkelijk weinig details bekend. In de aanloop naar de lancering over een paar maanden zou je verwachten dat er steeds meer bekend wordt over het toestel, maar in de livestream die oprichter Carl Pei dinsdag uitzond, hield hij allemaal nog een beetje vaag. De Phone 1 krijgt een Qualcomm Snapdragon-processor, dat is het eigenlijk het enige concrete dat de CEO van Nothing wist te melden over de hardware. Maar of het één toestel wordt of een serie, wat de prijzen zullen zijn en welke specificaties de smartphone krijgt, is nog een mysterie.







Nothing-ecosysteem

Wellicht weet de leverancier het zelf ook nog niet óf hij voert een bewust verdekte campagne om de hype op te voeren. Want dat Carl Pei verstand heeft van smartphones weten we wel, hij is immers de medeoprichter van OnePlus. En ook dat hij een duidelijke visie heeft op wat Nothing wil zijn: een merk dat teruggaat naar "de basis van de techniek". Hoogwaardige, maar basic ogende apparaten die qua uitstraling Apple moeten kunnen evenaren, maar dan zonder daar Apple-prijzen voor te vragen.



Sowieso lijkt Nothing vooral Apple in het vizier te hebben. Het bedrijf wil net zo’n eigen “ecosysteem” van met elkaar verbonden producten. Maar dan niet zoals Apple’s “walled garden”, maar ‘open’, in samenwerking met derde partijen. Tot dat ecosysteem behoren sowieso de oortjes die Nothing vorig jaar uitbracht onder de naam Ear 1. En wat betreft uitstraling: Pei’s inspiratiebron is James Dyson, de Brit die als eerste van de stofzuiger een hip apparaat wist te maken. Niets voor niets heeft Nothing de ervaren Dyson-ontwerper Adam Bates aangetrokken.





De basis van dat systeem – en dat van de Phone 1 - wordt het Nothing-besturingssysteem, volgens Carl Pei een “tot de essentie teruggebracht Android, waarbij elke byte ook echt een doel dient”. Nothing belooft in ieder geval drie jaar OS-updates en vier jaar lang veiligheidsupdates, dat is al heel wat.