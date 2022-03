WhatsApp lijkt serieus werk te willen gaan maken van bestandsdeling. Een beperkte testgroep in Argentinië is geselecteerd om bestanden tot 2 gigabyte te kunnen delen, zo meldt techwebsite WABetaInfo.

WhatsApp is flink bezig om nieuwe functionaliteit aan zijn app toe te voegen. WhatsApp is nog altijd zo’n beetje de bekendste chatapp om berichten en foto’s met elkaar te delen (volgens eigen zeggen met meer dan 2 miljard gebruikers), al of niet vergezeld van emoji’s, stickers en gifjes. Kort geleden werd bekend dat WhatsApp testen doet om emoji-reacties aan een bericht te kunnen toevoegen: door het binnengekomen bericht langer ingedrukt houden, kun je daar een opgestoken duim, ‘dankjewel-handjes’, hartje of lachende, huilende en verbaasde emoji aan toevoegen, als een snelle reactie.

Dezelfde welingelichte techwebsite WABetaInfo meldt nu dat WhatsApp een nieuwe betaversie heeft uitgerold voor een kleine testgroep in Argentinië. Waar de meegestuurde bestandsgrootte tot nu toe beperkt is tot 100 MB, kunnen deze gebruikers bestanden met elkaar delen tot maximaal 2 GB groot. Vooral voor mensen die graag video’s met elkaar delen, zou dat een serieuze upgrade zijn. De app zelf doet er geen officiële mededelingen over. Ter vergelijking: ook Telegram ondersteunt bestandsdeling tot maximaal 2 GB. Concurrent Signal zit nog op 100 MB per bericht als het om een document gaat, foto's, video's en geluidsbestanden zijn beperkt tot 16 MB. Facebook Messenger moet het nog doen met maximaal 25 MB per bericht.





De schermafbeelding hierboven is afkomstig uit de iOS-versie voor WhatsApp, maar ook Android zou worden meegenomen in deze testversie. Het testen van deze functionaliteit betekent volgens WABetaInfo echter nog niet dat WhatsApp die ook daadwerkelijk breder gaat uitrollen.