Het lijkt maar een klein detail in computerland, maar toch was het een grote ergernis: de Windows-verkenner waarin je slechts één zoekopdracht naar een bestand of map kunt uitvoeren. Wie veel via de Verkenner navigeert op de computer, kijkt op een gegeven moment tegen een veelvoud aan verschillende vensters aan:

Dat er behoefte is aan een meer gestroomlijnde gebruikerservaring, blijkt wel uit de vele apps en toepassingen met een alternatieve Verkenner, zoals Total Commander, XYplorer en de door een van onze lezers aangeraden QTTabBar. Sommige van die alternatieven bestaan al sinds Windows 7 en hebben nog altijd diezelfde gedateerde uitstraling.



Microsoft ziet nu echter het licht en komt met een vernieuwde en gelikt uitziende Verkenner mét tabbladen, zo meldt het bedrijf in zijn laatste blog over nieuwe ontwikkelingen. “Nu kun je multitasken en meerdere bestanden tegelijkertijd vinden”, klinkt het opgewekt. Een app-ontwikkelaar trof de functie vorige maand al aan in een Windows 11-testversie en nu is het dus officieel. Het enige dat er niet bij wordt gezegd, is exact wanneer deze Verkenner-upgrade wordt doorgevoerd.





Context

Daarnaast krijgt de Windows-verkenner zogenoemde contextual suggestions. Bij een zoekopdracht naar een bestand neemt de ‘slimme zoekmachine’ Context IQ ook alle daarop lijkende bestanden en contacten mee. Daarbij doorzoekt de Verkenner ook alle mappen in de cloud waarvoor de gebruiker gemachtigd is. Dat laatste lijkt een vooral zakelijke toepassing, want de gebruiker kan op die manier ook relevante bestanden vinden waar collega’s aan gewerkt hebben.