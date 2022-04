Waar (tech)bedrijven graag in superlatieven het succes van hun producten melden, daar komt Apple met een opvallend tegengesteld geluid: onze apps zijn niet heel erg populair, op bijna alle terreinen en in alle landen lopen andere apps veel beter. Dat is althans de conclusie van het onderzoeksbureau Analysis Group, dat Apple heeft ingehuurd en waarvan het bedrijf nu de resultaten bekendmaakt.

Drie opvallende uitspraken van het bureau: “Voor sommige soorten apps is het gebruiksaandeel van de Apple-app te verwaarlozen. Zo is het gebruikersaandeel van Apple onder apps voor tv- en filmstreaming in geen van de onderzochte landen groter dan 4%.” En: “In veel landen en app-typen is de Apple-app goed voor 20 tot 30% van de totale appgebruik. Hoewel de Apple-apps veel worden gebruikt, worden apps van derden veel vaker gebruikt.” Tot slot: “Er is maar één land en één type app waar de Apple-app goed is voor meer dan de helft van het app-gebruik: muziekstreaming in Japan (55%).”

Droge ogen

Wie nu denkt dat naar aanleiding van deze conclusies binnenkort hele ontwerp- en marketingafdelingen worden ontslagen, heeft het mis: Apple meldt deze cijfers namelijk met droge ogen. Ze moeten namelijk de beschuldiging weerleggen dat Apple met zijn afgeschermde App Store en de voorgeïnstalleerde apps op iPhones en iPads te dominant is. Doordat apps van derde partijen verplicht 15 tot 30 procent commissie moeten betalen over al hun omzet, zou Apple de concurrentie geen kans geven, zo luidt de kritiek van wetgevers en mededingingsautoriteiten. Nee hoor, zegt Apple, de concurrentie doet het prima. Sterker nog: veel beter dan wijzelf!





Wind uit de zeilen

Apple staat onder zware druk om zijn app-beleid aan te passen. Zo staat het bedrijf sinds kort, na een ingreep van de ACM, bijvoorbeeld toe dat Nederlandse dating apps buiten de App store om betalingen kunnen ontvangen. In Zuid-Korea is een wet aangenomen die Apple verplicht zijn App Store ruimer open te zetten. Maar met Epic Games, de makers van Fortnite, is Apple altijd nog in een fel juridisch gevecht gewikkeld over betalingen buiten Apple’s appwinkel om.



Met het onderzoeksrapport wil Apple de critici de wind uit de zeilen nemen. Volgens de techreus behoren “apps van derden tot de meest succesvolle in de App Store en bereiken zij een enorm en betrokken wereldwijd publiek.” En zo citeert Apple de onderzoeksresultaten van de Analysis Group: “De App Store is in de loop der jaren aanzienlijk gegroeid, waardoor een groeiende gemeenschap van content-ontwikkelaars en -makers in stand wordt gehouden en een enorm en groeiend ecosysteem is ontstaan. Deze groei weerspiegelt de dynamiek van de App Store, de community en het ecosysteem, waarvan ontwikkelaars, gebruikers en Apple profiteren.”

Het 48 pagina’s tellende rapport van de Analysis Group onderzoekt het aandeel van Apple’s eigen apps, zoals iMessage, Apple Music, Apple Maps en Apple TV. Op het gebied van muziekstreaming blijkt Spotify haast overal ter wereld veel groter. Bij streaming van tv-series en films wordt Apple voorbijgestreefd door Netflix en Amazon Prime. Google Maps is populairder dan Apple Maps en bij sommige soorten en vooral in oosterse landen doen regionale apps het beter. Hieronder drie voorbeelden.

Navigatie-apps:

Muziekstreaming:

Film- en tv-streaming: