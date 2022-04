Google heeft stilletjes een ‘Switch to Android’-app gelanceerd voor het iOS-platform. De app is bedoeld om het iPhone-gebruikers makkelijker te maken om over te stappen naar een Android-smartphone.

De geruchten deden al een tijdje de ronde, maar nu is hij gearriveerd: Google’s app die Apple-gebruikers bijstaat als zij willen overstappen naar het andere kamp, namelijk op een Android-telefoon. Switch to Android helpt die overstappers om hun contacten en agenda makkelijk over te kunnen zetten op een Android-toestel, foto’s en video’s van iCloud te verhuizen naar Google Photos en de Apple-berichtendienst iMessage te vervangen door een Android-equivalent. Kabels zijn daar niet voor nodig, alles gaat via de wifi.

Google geeft op dit moment nog maar weinig ruchtbaarheid aan de nieuwe app. Hij is alleen voor bepaalde landen in Apple’s App Store geplaatst, waaronder de VS, maar bijvoorbeeld nog niet voor Nederland. Wie in de betreffende App Stores op zoek gaat naar de app, zal hem niet vinden; hij is alleen bereikbaar via deze directe link. Ook de Nederlandstalige website android.com/switch geeft wel uitleg over hoe je stapsgewijs van iOS overstapt op Android, maar vertelt nog niet dat daar nu ook een speciale app voor is. Ook een officiële lanceerdatum is er nog niet.

De insiders van 9to5Google waren de eerste die het plan voor de Switch to Android-app ontdekten. In de code van een update voor de Android-app Data Restore Tool vorig jaar vonden ze de eerste aanwijzingen.

Wel data, geen apps

De Switch to Android-app maakt het leven van de overstapper makkelijker: het verhuizen van alle belangrijke data is daarmee een stuk eenvoudiger. De app loopt zelf alle belangrijke processen af. Maar er is één belangrijk ding dat de app niet voor de gebruiker kan regelen en dat is het verhuizen van apps zelf. In de eerste plaats zijn er vaak grote verschillen in functionaliteit tussen de iOS- en Android-uitvoeringen van apps. Daarnaast maken gebruikers bij het aanmaken van een app-account vaak gebruik van een wachtwoord dat – eventueel met tweestapsverificatie - aan de iPhone gekoppeld is. Maar de belangrijkste reden dat apps niet zomaar over kunnen, is Apple’s privacybeleid: er zijn geen ‘derde’ apps die zomaar een totaaloverzicht van alle op de iPhone aanwezige apps tevoorschijn kunnen toveren. Die mogelijkheid is met de invoering van iOS 14 in 2020 stevig dichtgetimmerd.

Andersom

Apple en Android zijn de grote concurrenten op het gebied van mobiele besturingssystemen. Dat Google pas nu met deze Switch to Android-app komt, mag best verbazingwekkend worden genoemd. Apple heeft immers al jaren een Stap over op iOS-app in Google’s Play Store staan, waarover trouwens veel klachten zijn. Het overstapgemak waar Apple zich op laat voorstaan, wordt door veel gebruikers niet als zodanig ervaren.