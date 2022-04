Als zich aan de ene kant van het gamespectrum de PlayStation 5 en de Xbox X zitten, dan bevindt de Playdate van fabrikant Panic zich absoluut aan de andere: een gele, nostalgisch ogende mini-gameconsole met een 1-bit zwartwit-schermpje en een eigenwijze handel aan de zijkant. Liefhebbers van game-gadgets (en van cartoonheld SpongeBob) keken er al reikhalzend naar uit, en nu na twee jaar vertraging vanwege de coronapandemie en het chiptekort komt de eerste zending van 50.000 exemplaren op gang. De Playdate kost 179 dollar, dus voor een gadget is hij wel aan de prijs.

Retro en modern

Een omschrijving: de Playdate is een knalgeel retro-ogend apparaatje van 76x74x9 mm, waarvan de helft wordt ingenomen door een 400x240 pixels ‘groot’ scherm. Daaronder zitten een D-pad voor de richting, twee game-knoppen en een home-toets naast het schermpje. Bovenop zit een Sleep-knop en aan de onderkant bevinden zich een hoofdtelefooningang en een usb-c-poort - dat is dan wel weer modern - om hem op te laden en via de Playdate Mirror-app te verbinden met een groter scherm. De games worden via wifi binnengehaald.



Het meest opvallende is het zilverkleurige handeltje aan de zijkant, dat naar buiten geklapt wordt en waar je aan draait om van game te wisselen en om sommige functies in de spelletjes te bedienen. Het formaat van de Playdate en helemaal dat van de handel vereist wel wat fingerspitzengefühl. Een flink nadeel van de Playdate is het ontbreken van backlight. Dat betekent dat hij volgens de reviews (o.a. bij Wired) dan wel prima speelt in zonlicht, maar zeker niet in het (schemer)donker.

Games

Bij de aanschaf van de Playdate zit een seizoen van 24 spelletjes inbegrepen, die gedurende een periode van twaalf weken worden vrijgegeven. Het is nog niet bekend of er een tweede seizoen komt en zo ja, of daar dan apart voor moet worden betaald.

De spelletjes, onder andere strategy, RPG en shooters, mogen dan klassiek ogen vanwege de schermbeperkingen, ze zijn wel behoorlijk geavanceerd als we de recensies erop nalezen. Zwaar zijn ze dan weer niet vanwege de schermafmetingen. De zwaarste game is 160 MB groot, terwijl de Playdate 4 B aan opslaggeheugen heeft.



De Playdate klinkt als een must voor de game-liefhebber. Maar die zal, naast een aardig bedrag ook een flinke dosis geduld moeten opbrengen. De eerste 50.000 exemplaren worden zoals gezegd in de loop van dit jaar verscheept. Wie zich nu inschrijft bij Panic, is op zijn vroegst volgend jaar aan de beurt.





Apart verkrijgbaar beschermhoesje voor de Playdate à 29 dollar.