ADVERTORIAL - Computerkabels zijn er in veel soorten en maten. Welke verbindingen moet je hebben? Wat zijn de verschillen tussen een cat6- en en een cat7-kabel en welke is het meest geschikt voor jouw situatie? Je leest het hier.

Je moet opletten bij de aankoop van de kabel of de kabel bruikbaar is voor jouw situatie. Als voorbeeld nemen we een HDMI-kabel, wanneer je een nieuwe computer en beeldscherm aanschaft, is dit de meeste voorkomende kabel. Maar de computer en het beeldscherm hoeven niet beide een HDMI-aansluiting te hebben. In dit geval heb je een combinatiekabel nodig, deze zijn eenvoudig te vinden op het internet of bij een kabelwinkel om de hoek.

Heb je een oudere behuizing van een computer aangekocht? Dat geeft niet, deze kabels worden ook nog verkocht. Je zal dan een nieuwe HDMI-aansluiting en een oude HDMI-aansluiting als combinatiekabel nodig hebben.

Verschil tussen een male of female kabel

Bij een female kabel heb je te maken dat een aansluiting zonder dat de pinnetjes of pin naar buiten is gericht. Bij de male kabel is dit exact andersom, de kabel heef één of meerdere uitstekende pinnen. Als het ware sluit de mannelijke bekabeling aan op de vrouwelijke (open)bekabeling.

Kiezen voor een analoog of digitaal signaal?

Het analoge signaal is de oude vorm van het doorsturen van beeld, beter de verouderde versie te noemen. Het digitale signaal is dan ook direct de nieuwe en de meest gebruikte vorm te noemen, toch? Helaas is dit niet juist, omdat we midden in een transitie zitten met onze technologie. Als voorbeeld zal dit aan de hand van een cat6- en cat7-kabel te zien zijn.

Wat is het verschil tussen een cat6 en een cat7 kabel?





De grootste twee verschillen tussen de cat6-kabel en de cat7-kabel op rol is de snelheid en de doorvoersnelheid. In onderstaande opsomming zijn deze verschillen te zien:

● Cat6 (internetkabel) - Snelheid 1.000 Mbit's, met een doorvoersnelheid van 250 MHz

● Cat7 (internetkabel) - Snelheid van 10.000 Mbit's met een doorvoersnelheid van 1.000 MHz

Kan ik beter een cat6 of cat7 kabel kopen?

In een bedrijfsomgeving wordt meestal gebruikgemaakt van de nieuwste varianten (cat7 en hoger), maar bij jou thuis zal er hoogstwaarschijnlijk nog gebruikgemaakt worden van een cat6-kabel. Hiermee is helemaal niks mis, omdat de huidige technologie nog heel erg goed functioneert op de cat6-kabel en onze internetproviders meestal niet eens kunnen voldoen aan de snelheid van cat7 of hoger. Daarom is de cat6-internetkabel zeker een goede aankoop.