Vanaf vandaag 22 april is de CoronaMelder-app niet meer actief. De overheid is gestopt met de app, omdat zo goed als alle coronamaatregelen zijn afgeschaft en de app geen rol smeer speelt in het opsporen van besmette personen. De servers van de app zijn stilgelegd en er worden ook geen gegevens meer gedeeld. Dinsdag 19 april kondigde minister Kuipers van VWS deze maatregel al aan, omdat het quarantaineadvies voor nauwe contacten is vervallen, waardoor “een notificatie van CoronaMelder niet meer leidt tot een handelingsadvies”, zo schreef de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer.



Kuipers benadrukte dat de app “tijdelijk” is stopgezet met het oog op eventuele corona-uitbraken in de toekomst: “De servers van CoronaMelder blijven op de achtergrond wel gereed, zodat de app op een later moment – wanneer er een opleving van het virus is en grootschalig waarschuwen van onbekende contacten weer onderdeel uitmaakt van het coronabeleid – weer kan worden aangezet.”

5,9 miljoen downloads

De CoronaMelder-app werd in oktober 2020 gelanceerd om bron- en contactonderzoek te kunnen doen. Mensen kregen een melding als iemand in hun buurt langere tijd met een besmet persoon in contact waren geweest, zodat zij hun voorzorgsmaatregelen konden nemen en hun eigen contacten konden waarschuwen. Beter gezegd: mensen kónden een melding krijgen, want de app werkte lang niet altijd feilloos.

Sinds de invoering hebben volgens het ministerie van VWS 5,9 miljoen Nederlanders de CoronaMelder gedownload en hebben 2,3 mensen de app nog altijd op hun smartphone staan. In totaal zouden meer dan 450.000 mensen anderen via de app hebben gewaarschuwd en leidden de notificaties in de app tot ruim 330.000 coronatesten.

Belofte techreuzen

Google en Apple werkten in 2020 mee aan het snel uitrollen van de app in zowat alle Europese landen door die in hun Android- en iOS-app stores op te nemen. Daarbij rekten zij hun eigen regels op, omdat de bluetooth-tracking waar de app mee werkt normaal gesproken aan veel strengere regels gebonden is. Beide techbedrijven beloofden destijds dan ook in een tamelijk unieke gezamenlijke verklaring die tracking-mogelijkheden weer uit te schakelen als de app niet meer actief zou zijn. De betrokkenheid van Google en Apple leidde er desondanks toe dat veel smartphone-eigenaren sceptisch bleven over de privacy van de CoronaMelder-app.