De kogel is door de kerk: Elon Musk mag Twitter overnemen. De raad van bestuur van het platform is akkoord met 54,20 dollar per aandeel. Komt hiermee de soap rond Twitter tot een einde?

Begin april werd bekend dat Elon Musk, topman van onder meer autobedrijf Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, negen procent van de aandelen Twitter had gekocht. Het leek er even op dat Musk een gooi wilde doen naar een stoeltje in de raad van bestuur van het platform, maar niet veel later bleek dat hij het hele bedrijf wilde overnemen en van de beurs halen.

De leiding van het sociale netwerk leek niet gecharmeerd van het bod van Musk en tuigde een beschermingsconstructie op om het aandelenpakket van Musk te laten verwateren. Uiteindelijk bleek het bod van Musk niet te negeren.

De koers van het aandeel Twitter schommelde de laatste maanden tussen de 30 en 40 dollar per aandeel. Het bod van 54,20 dollar per aandeel was 54 procent meer dan het aandeel op 1 april, de laatste dag voordat Musk bij Twitter instapte, waard was.

Vrijheid van meningsuiting

Twitter is, als je naar het aantal gebruikers kijkt, een stuk kleiner dan bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Het plaform heeft echter wel een hogere zichtbaarheid. omdat het voor veel politieke prominenten en tech-bazen hun favoriete roeptoeter is. De nieuwe eigenaar van Twitter wil dat de vrijheid van meningsuiting voortaan leidend wordt op het platform en dat Twitteraars minder snel worden geblokkeerd of zelfs van het platform worden verbannen. Zo werd onlangs het account van Geert Wilders geschorst vanwege een tweet aan de Pakistaanse premier (inmiddels is dit weer geactiveerd, met excuses van Twitter). Donald Trump raakte zelfs zijn populaire account @realDonaldTrump definitef kwijt na de rellen in het Capitool.

Elon Musk zegt te hopen dat zijn grootste criticasters op Twitter actief blijven "want dat is wat vrijheid van meningsuiting betekent".





Die vrijheid van meningsuiting wordt uiteraard wel begrensd door de wet, met andere woorden: je mag niet zomaar alles roepen. Opruiing is bijvoorbeeld verboden. Het wordt dan ook interessant om te zien wat de invloed gaat zijn van de nieuwe Europese Digital Services Act (DSA) die net rond is gekomen. Die wet gaat techbedrijven meer verantwoordelijk maken voor wat er op hun platformen geroepen wordt.