Apple heeft woensdag 27 april een speciale website gelanceerd waar handleidingen en onderdelen te vinden zijn om zelf een iPhone te repareren. Helaas is zelfrepair nog niet in Europa beschikbaar; dat komt later dit jaar.

In de Apple Self Service Repair Store kunnen Amerikanen nu reparatiehandleidingen downloaden en gereedschappen en onderdelen bestellen. Vooralsnog zijn die alleen beschikbaar voor de iPhone 12- en 13-reeks en de iPhone SE van de derde generatie. De online winkel biedt meer dan 200 afzonderlijke onderdelen en gereedschappen, waardoor klanten die ervaring hebben met de complexiteit van het repareren van elektronische apparaten, reparaties aan bijvoorbeeld het display of het vervangen van de batterij zelf kunnen uitvoeren. Later dit jaar zal het programma ook handleidingen, onderdelen en tools bevatten om reparaties uit te voeren op Mac-computers.

De onderdelen en gereedschappen zijn dezelfde - voor dezelfde prijs - als die beschikbaar zijn voor Apple’s geautoriseerde reparateurs. Voor bepaalde reparaties ontvangen klanten een tegoed bij het retourneren van een vervangen onderdeel voor recycling.

Een blik op de website

De website selfservicerepair.com is overzichtelijk ingedeeld. Als eerste download je een reparatiehandleiding voor een specifieke reparatie, bijvoorbeeld het vervangen van de batterij van de iPhone 12 mini. De handleiding in pdf-formaat is duidelijk en voorzien van overzichtstekeningen met uitleg.

De onderdelenpagina biedt ook veel keuzes. Zo is er bijvoorbeeld voor $ 70,99 een kit om de batterij te vervangen, inclusief alle benodigde onderdelen. Dan moet nog wel het gereedschap aangeschaft worden. Apple biedt ook een verhuurservice: voor 49 dollar krijg je een gereedschapskit voor een week ter beschikking.

Wanneer in Nederland?

Het is nog niet bekend wanneer het voor Nederlanders mogelijk wordt om zelf reparaties uit te voeren. Apple zegt in de officiële aankondiging: "Self Service Repair is available in the US and will expand to additional countries — beginning in Europe — later this year.”