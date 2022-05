ADVERTORIAL - Het bedrijfsleven is constant aan het veranderen. Waar vroeger haast niemand een website had, overleef je tegenwoordig als bedrijf niet meer zonder een mooie webpagina.

Ook tegenwoordig zijn er allerlei afwegingen die een bedrijf moet maken om mee te komen met de concurrentie. Een van deze ontwikkelingen is het gebruiken van hosting of de Cloud of juist doorgaan met de lokale hosting. Is jouw bedrijf ook inmiddels op dit punt aanbeland? Dan is het zaak om aandachtig verder te lezen. In dit artikel vind je je namelijk de afwegingen gecombineerd met de voor- en nadelen van beide vormen van hosting. Zo weet je welke optie het beste is voor je onderneming.

Verschillende kosten

De eerste afweging die je moet maken, is op het gebied van kosten. Hosting op een Cloud server verloopt namelijk via een abonnement. Daardoor betaal je elk maand een bepaald bedrag. Zodra je ophoudt met het betalen van het abonnement, verlies je de hosting. Met lokale hosting schaf je juist de hosting eenmalig aan. Daardoor ben je vaak een groter bedrag kwijt vooraf, maar heb je voor altijd toegang tot jouw data. Beide opties kennen dus hun voor- en nadelen.

Privacy

Het tweede gebied waar je afweging op moet maken, is privacy. Hosting op de Cloud komt namelijk op een plek terecht waar allerlei andere mensen hun gegevens hosten. Deze plek is uiterst veilig, waardoor je weet dat je gegevens goed beschermd worden tegen hackers. De veiligheid op het gebied van privacy wordt hierbij beter gewaarborgd vergeleken met lokale hosting.

Als hackers desondanks toegang krijgen tot je gegevens, staat alles echter meteen op het internet. Dit probleem overkomt je minder snel met lokale hosting. Al met al is hosting op de Cloud op het gebied van privacy net de betere keuze.

Gebruiksgemak

Ook gebruiksgemak is een belangrijk onderdeel van welke hosting beter voor je werkt. Met lokale hosting weet je vaak al precies hoe het werkt. Daardoor vergt dit geen investering om dit onder de knie te krijgen. Echter ontbreken er vele functies die je nodig hebt om goed met de lokale hosting aan de slag te kunnen. Met Cloud hosting is het juist zo dat het wat moeite kost om in het begin goed om te gaan met dit type hosting. Naarmate de tijd vordert is het gebruiksgemak echter vele malen beter.

Expertise

Tot slot is expertise ook een belangrijk gebied voor het bepalen van jouw soort hosting. Steeds meer experts zijn overgestapt naar hosting op de Cloud. Daardoor vind je met deze vorm van hosting meer mensen die je kunnen helpen. Op dit vlak wint hosting op de Cloud dus op een duidelijke manier.