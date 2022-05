Aan de twee sociale platformen waarvoor gisteren een ‘publieke pilotfase’ werd aangekondigd, doen nu nog alleen officiële EU-instellingen zoals de Europese Commissie en de EU-ombudsman mee. Die instanties gaan de platformen gebruiken voor hun publieksvoorlichting. Op EU Voice gaan ze “korte teksten, foto’s en video’s delen met het publiek” en op EU Video gaan ze video’s en podcasts delen en becommentariëren. Uiteindelijk moeten de sociale platformen volwaardige alternatieven worden voor bestaande platformen als Twitter en YouTube, maar dan op basis van “de strategie van de Europese Unie voor data- en digitale soevereiniteit om de onafhankelijkheid van Europa in de digitale wereld te bevorderen”, zo meldt de EDPS.

EU profileert zich

EDPS-woordvoerder Wojciech Wiewiórowski: “Met de proeflancering van EU Voice en EU Video willen we alternatieve sociale-mediaplatforms aanbieden die de gebruikers vooropstellen en hun recht op privacy en gegevensbescherming.” Concreet houdt dat onder andere in dat er geen gebruikersdata naar servers buiten de EU worden gestuurd, zoals het geval is bij de meeste bestaande sociale media. Ook zijn de platformen opensource en gedecentraliseerd. EU Voice is gebaseerd op het Twitter-alternatief Mastodon, EU Video op het privacy-bewuste videoplatform PeerTube. De platformen zijn advertentievrij en er worden geen gebruikersprofielen opgesteld.

De lancering van de twee platformen is opnieuw een stap van de Europese Unie om zich op online gebied te profileren. Kort na elkaar zijn de Digital Markets Act en de Digital Services Act aangenomen, allemaal met de bedoeling om de macht van de techreuzen in te perken en Europa data-onafhankelijker te maken. Op dit moment zien de twee EU-platformen er vooral nog saai en bureaucratisch uit, dus er is nog wel een wereld te winnen.