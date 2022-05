Het is dan ook niet gek dat de meeste bedrijven erover eens zijn dat de digitale transformatie de komende jaren zeer belangrijk is voor hun organisatie. Het komt echter nog veel te vaak voor dat technologische verandering te traag verloopt. Meestal worden deze belemmeringen veroorzaakt door ontoereikende opleiding, het onvermogen om nieuwe technologie met de huidige systemen te laten communiceren, en personeel die moeite heeft om zich aan te passen. Dit roept de vraag op: hoe introduceren we nieuwe software en apparaten in teams zonder te stuiten op weerstand en moeilijkheden? Hier zijn 4 stappen om nieuwe technologie met succes op de werkplek te introduceren.

1. Onderzoek de technologie die jouw bedrijfsproblemen oplost

Het invoeren van nieuwe technologieën op de werkplek heeft als doel om problemen op te lossen of inefficiënties te elimineren. Daar waar sommige oplossingen voor de hand liggen en weinig kennis en informatie vergen, zijn er andere functies binnen de ICT-infrastructuur die wat meer vereisen voor effectieve integratie.

Overweeg alle mogelijke oplossingen uitvoerig en maak inzichtelijk welke processen er moeten worden toegepast voor succesvolle implementatie. Daar waar nodig kun je de hulp inschakelen van een ICT-bedrijf om nieuwe systemen voor te bereiden en de infrastructuur zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

2. Stel een team samen ter ondersteuning van de implementatie

Naast de samenwerking met een ICT-partner, kan het slim zijn om een intern team samen te stellen die zich bezighoudt met de ondersteuning van de implementatie op de werkvloer.

Waarom heb je eigenlijk een toegewijd implementatieteam nodig? Zonder de betrokkenheid van de werknemers zullen nieuwe technologieën weinig concurrentievoordeel of strategische waarde kunnen opleveren. Anderzijds kan de technologische implementatie mislukken omdat iemand de omvang en het belang van deze voorbereiding heeft onderschat. Zorg er dus voor dat er voldoende middelen aan het project worden toegewezen, houd rekening met de administratieve details en beheer tegenstrijdige prioriteiten.

3. Het opleiden van het personeel

Helaas is het zo dat niet alle technologieën even gebruikersvriendelijk zijn. Het kan heel goed zijn dat de nieuwe technologieën binnen jouw bedrijfsinfrastructuur complex in elkaar zitten en een uitgebreide opleiding vereisen.

Dit kun je oplossen met het integreren van speciale opleidingscursussen. Denk aan de verschillende aspecten van effectieve training en probeer rekening te houden met de verschillende leerstijlen van het personeel. Dit betekent dat je de opleiding persoonlijk maakt en moet afstemmen op jouw personeel. Om te betrokkenheid te verhogen, beheer een nauwe verbondenheid met het team en vertel ze waarom het belangrijk is voor de bedrijfsvoering en hoe het hun dagelijkse werk zal beïnvloeden. Zorg er ook voor dat de communicatielijnen continu openblijven en er ruimte is voor feedback.

4. Blijf de infrastructuur verfijnen om het aan de bedrijfsbehoeften aan te passen

Nu het is gelukt om een nieuwe technologie binnen jouw bedrijf te implementeren, is het van belang om de succesvolle integratie te waarborgen. Dit doe je door constant op zoek te gaan naar manieren om het gebruik van de nieuwe technologie te bevorderen. Ook hierbij is het weer slim om jouw ICT-partner te raadplegen. Zij zullen graag nagaan of de nieuwe technologie bij jouw onderneming past en hoe verbeteringen kunnen worden geïmplementeerd.