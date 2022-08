In de zomervakantie, op zaterdag 13 augustus, organiseert HCC in Apeldoorn de tweede editie van Zwitsal SummerTechDay. Van 10.00 tot 16.00 uur zijn kinderen vanaf ca. 6 jaar, makers en hobbyisten welkom bij NewTechPark op Zwitsal Apeldoorn. De toegang is gratis.

HCC is al jaren betrokken bij de ontwikkelingen op het Zwitsal Terrein. Techniek is een hot item geworden en dat ervaren we dagelijks bij NewTechPark in Apeldoorn. De oude sfeervolle fabriekshal is echt een unieke plek, waar studenten en scholieren in het onderwijs – samen met bedrijven, overheid en diverse organisaties – dagelijks technische projecten en activiteiten realiseren en uitvoeren.

Het onderwijs doet hier nu in de volle breedte mee. Basisscholen doen al jaren mee aan de projecten van Technodiscovery en ook het voorgezet onderwijs, mbo en hbo zijn actief. Wat je hier ziet en doet, is niet alleen bijzonder en leuk, maar vooral actueel, vernieuwend en verbindend. Kijk ook op https://newtechpark.nl/

Dit kun je doen op de SummerTechDay 2022:

- bouw mee met HCC!4kids

- programmeer een robot

- leer vliegen met een drone

- maak en print je eigen 3D-ontwerp

- laat een full-bodyscan van jezelf maken

- laat je familie zien wat we doen in de speeltuin van Technodiscovery.

- ontdek de wereld van 3D en Virtual Reality in NewTechPark

Je vindt het NewTechPark op het Zwitsal Terrein, Vlijtseweg 148, 7317 AK Apeldoorn, via ingang ‘Zwitsal Noord’, gebouw 148, de hal achter Tim Koldenhof Productions.

Kan je niet komen, dan is de SummerTechDay ook online te volgen: https://wij.hcc.nl/ntp