De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de toekenning van het abonnee-informatienummer 1884 ingetrokken vanwege misbruik van de tarifering van het nummer door nummergebruiker 1840 B.V. Let op: het gaat hier niet om 0900-1884. Dit is het nummer van de klantenservice van Ziggo.

1840 B.V. gebruikte het nummer voor het aanbieden van een doorschakeldienst naar de BelastingTelefoon. Bellers werden onder andere doorverbonden met het gratis nummer van de Belastingdienst. De kosten bedroegen 100 cent per minuut en tikten door nadat de beller werd doorverbonden. De BelastingTelefoon is gratis te bereiken via het nummer 0800-0543.

De ACM had het betreffende abonnee-informatienummer in april al geblokkeerd, omdat er na verkennend onderzoek aanwijzingen waren dat de nummergebruiker niet voldeed aan de wettelijke regels. Na nader onderzoek bleek daarvan inderdaad sprake en heeft de ACM besloten het nummer in te trekken.

Bellers werd namelijk onder andere niet duidelijk gemaakt dat ze met een doorschakeldienst belden waarvan de kosten na het doorschakelen bleven doortikken. Daarnaast werd bij oproepen naar het nummer niet duidelijk gemaakt wie de aanbieder van de dienst was.