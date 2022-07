Gebruikers van WhatsApp hebben over niet al te lange tijd meer keuze uit emoji als reactie op berichten. Tot op heden was het aantal emoji beperkt tot 6. Maar dat gaat veranderen, laat Meta-CEO Mark Zuckerberg weten.

Mark Zuckerberg, de CEO van Meta dat eigenaar is van WhatsApp, kondigt de uitbreiding aan op Facebook.

Niet duidelijk is wanneer alle gebruikers de beschikking hebben over vele emoji. Reacties via emoji zijn sinds mei van dit jaar beschikbaar in WhatsApp, maar de keuze is beperkt tot de 6 hieronder door Meta geselecteerde afbeeldingen.

Om de extra emoji te gebruiken, dient een chatbericht lang te worden ingedrukt. Dan verschijnen de 6 mogelijke emoji. Wanneer de andere emoji beschikbaar zijn, zal naast de bestaande 6 een plusknop verschijnen.