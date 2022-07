Opnieuw hebben gebruikers van het KPN-netwerk gemiddeld de hoogste up- en downloadsnelheden en de beste dekking. Daarom is KPN door Ookla voor de vierde keer op rij uitgeroepen tot het beste mobiele netwerk van Nederland. Ook is KPN wederom het snelste 5G-netwerk van Nederland.

Ookla vergeleek de gemiddelde prestaties van ruim 280.000 gebruikers van de drie Nederlandse mobiele netwerken van januari tot en met juni dit jaar. De Ookla Speed Score, een prestatie-index die kijkt naar de combinatie van download- en upload, komt over die periode uit op 121,79. De gemiddelde download- en uploadsnelheid bij KPN bedraagt respectievelijk 122,05 Mbps en 17,87 Mbps. Klanten met een 5G-smartphone komen nog hoger uit en hebben gemiddeld 191,51 Mbps down en 39,81 Mbps up.

Sinds de introductie van 5G, twee jaar geleden, biedt KPN zijn mobiele abonnees de snelste 5G-ervaring van Nederland. KPN ziet inmiddels dagelijks meer dan 1 miljoen actieve gebruikers op het 5G-netwerk en dat aantal neemt elke dag verder toe. Voor deze groeiende groep klanten is de 5G-ervaring in de afgelopen twee jaar steeds beter geworden, zo ging de 5G-dekking verder omhoog en heeft KPN inmiddels de meeste 5G opstelpunten van Nederland.

Overigens werd het netwerk van KPN in 2022 door Umlaut ook al uitgeroepen tot beste mobiele netwerk van Nederland, een titel die daarvoor vijf keer op rij naar T-Mobile ging. In die test was het gaty met T-mobile klein: KPN scoorde 976 punten, T-Mobile kreeg er 972. Het gaat naar Vodafone was wat groter. Dat netwerk scoorde bij Umlaut 938 punten.