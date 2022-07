Met name in de Friesland is er de kans op stroomstoringen. Daar zijn in het elektriciteitsnet nog onderdelen aanwezig die oververhit kunnen raken en daardoor uitvallen. Toch heeft Nederland een van de meest betrouwbare elektriciteitsnetten ter wereld. Dat elektriciteitsnet is op veel plaatsen al vele decennia in gebruik.

Op basis van enkele hete zomers die afgelopen jaren plaatsvonden, is bekend dat bij meerdere dagen met hoge temperaturen en langdurige droogte een bepaald type verbindingsstuk tussen twee kabels voor storingen kan zorgen. Zeker wanneer deze zogeheten nekaldietmoffen in het verleden als eens beschadigd zijn geraakt bij graafwerkzaamheden.

Het elektriciteitsnet in Friesland bevat op meerdere plaatsen nog van deze oudere verbindingsstukken. Het hele jaar door werkt Liander naar eigen zeggen aan het vernieuwen en versterken van het elektriciteitsnet. In Friesland worden daarbij de nekaldietmoffen direct vervangen. Veel van deze moffen zijn inmiddels al vervangen door een modern verbindingsstuk. De komende jaren zet de netbeheerder deze vervanging verder door.

Naast het vervangen van de oudere verbindingsstukken, plaatst Liander op steeds meer plaatsen een slim apparaatje, de Smart Cable Guard, in het elektriciteitsnet. Daarmee kunnen storingen al in een beginnend stadium worden gesignaleerd. Met behulp van deze Smart Cable Guard kan Liander al reparaties uitvoeren nog voordat er een stroomstoring plaatsvindt.