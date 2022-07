Uit het onderzoek zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat de daders (persoons)gegevens hebben ontvreemd of ingezien. De hack lijkt geen gerichte aanval op Artis en de hackers zijn slechts korte tijd ‘binnen geweest’. Artis is niet tegemoet gekomen aan de eis van één miljoen euro in cryptovaluta. Wie de hackers zijn, is niet bekend. Dankzij veilige back-updata en extra maatregelen konden vrijwel alle ICT-systemen in de dagen na de aanval weer worden opgestart.

“We kunnen stellen dat de cyberaanval is afgewend”, zo laat Artis weten. “Toch maakt deze situatie ons er des te meer van bewust dat we als organisatie nooit honderd procent veilig kunnen zijn tegen dergelijke activiteiten van cybercriminelen. Sinds de hack hebben we ons laten bijstaan door een cybersecurityspecialist over de te nemen stappen. De bescherming en beveiliging van onze ICT-systemen en achterliggende data hebben we nog een keer tegen het licht gehouden. Niet alleen om herhaling te voorkomen, maar ook om het nog beter te organiseren dan we al deden.”